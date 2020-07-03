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13:56 (мск), источник: БЕЛТА

Матчами в Мозыре и Смолевичах стартует второй круг футбольного чемпионата Беларуси

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре и Смолевичах сегодня состоятся стартовые матчи второго круга 30-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Футболисты мозырской «Славии» после крупного фиаско в гостевом поединке с минским «Энергетиком-БГУ» (0:5) сегодня намерены реабилитироваться перед своими болельщиками в игре со «Слуцком» (начало в 17.00). Гости также играют неудачно — в последних восьми матчах они потерпели шесть поражений и дважды сыграли вничью. В минувшем туре случане на выезде уступили «Смолевичам» (1:2), после чего их главный тренер Виталий Павлов покинул свой пост. Сегодня игрой «Слуцка» будет руководить Александр Кончиц. В первом круге нынешнего первенства «Слуцк» обыграл «Славию» у себя дома со счетом 3:1.

В другом сегодняшнем матче «Смолевичи» попытаются продолжить победную серию в игре с действующим чемпионом страны брестским «Динамо» (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Брестчане, проигравшие на прошлой неделе в Гродно местному «Неману» (0:1), также будут стремиться только к победе. В первом круге сегодняшние соперники разошлись миром в Бресте — 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Центральным поединком 16-го тура 4 июля станет противостояние на поле «Борисов-Арены», где лидер турнира БАТЭ примет гостей из «Энергетика-БГУ». Также в субботу «Городея» сыграет на своем стадионе с «Витебском», а «Неман» у себя дома будет соперничать с «Ислочью».

Заключительные встречи этого тура состоятся 5 июля: «Минск» — «Белшина» (Бобруйск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск), «Рух» (Брест) — «Динамо» (Минск).

Турнирное положение перед началом второй половины первенства таково: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (15 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Ислочь» (Минский район) — 23 (15), «Витебск» — 21 (15), «Рух» (Брест) — 19 (15), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Городея» — 15 (15), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (15).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

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