СМИ: «Барселона» договорилась с Хави о его назначении главным тренером команды

Источник: AFP 2020

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Отмечается, что 40-летний Хави может возглавить «Барселону» по окончании текущего сезона. Сезон-2019/19 в качестве главного тренера «Барселоны» завершит либо Кике Сетьен, возглавивший команду в январе 2020 года, либо Гарсия Пимьента, если будет принято решение об увольнении Сетьена.

В качестве игрока Хави в составе «Барселоны» четырежды становился победителем Лиги чемпионов, восемь раз — чемпионата Испании, трижды — Кубка Испании. В составе сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

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