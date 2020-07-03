СМИ: «Барселона» договорилась с Хави о его назначении главным тренером команды

Отмечается, что 40-летний Хави может возглавить «Барселону» по окончании текущего сезона. Сезон-2019/19 в качестве главного тренера «Барселоны» завершит либо Кике Сетьен, возглавивший команду в январе 2020 года, либо Гарсия Пимьента, если будет принято решение об увольнении Сетьена.
В качестве игрока Хави в составе «Барселоны» четырежды становился победителем Лиги чемпионов, восемь раз — чемпионата Испании, трижды — Кубка Испании. В составе сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).
Чемпионат Испании возобновился 11 июня, все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен. «Барселона» занимает второе место в национальном первенстве, набрав 70 очков после 33 игр. Каталонский клуб отстает от лидера турнира мадридского «Реала» на четыре очка. В Лиге чемпионов, приостановленной из-за пандемии коронавируса, «Барселона» успела провести первый матч 1/8 финала против «Наполи», встреча, прошедшая в Италии, завершилась вничью — 1:1.