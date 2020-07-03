Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.07
Реал
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
2.07
Рома
Удинезе
02
Футбол. Зарубежный
2.07
Манчестер Сити
Ливерпуль
40
Футбол. Зарубежный
2.07
Аталанта
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
2.07
Реал Сосьедад
Эспаньол
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Мальорка
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
10:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» договорилась с Хави о его назначении главным тренером команды

ТАСС, 3 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» достиг соглашения с Хави, который на данный момент возглавляет «Аль-Садд» из Катара, о его назначении на должность главного тренера каталонской команды. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Наверх
Источник: AFP 2020
Читайте также
Тренер «Барселоны» утратил доверие футболистов

Отмечается, что 40-летний Хави может возглавить «Барселону» по окончании текущего сезона. Сезон-2019/19 в качестве главного тренера «Барселоны» завершит либо Кике Сетьен, возглавивший команду в январе 2020 года, либо Гарсия Пимьента, если будет принято решение об увольнении Сетьена.

В качестве игрока Хави в составе «Барселоны» четырежды становился победителем Лиги чемпионов, восемь раз — чемпионата Испании, трижды — Кубка Испании. В составе сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня, все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен. «Барселона» занимает второе место в национальном первенстве, набрав 70 очков после 33 игр. Каталонский клуб отстает от лидера турнира мадридского «Реала» на четыре очка. В Лиге чемпионов, приостановленной из-за пандемии коронавируса, «Барселона» успела провести первый матч 1/8 финала против «Наполи», встреча, прошедшая в Италии, завершилась вничью — 1:1.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
От Тутберидзе ушел еще один талантливый одиночник
«Зенит» может оформить самое раннее чемпионство в XXI веке
Зидан вернет титул. «Реал» оторвался от «Барсы» на 4 очка
Защитник «Реала» подписал с «Интером» контракт до 2025 года
Первый этап нового сезона «Формулы-1» стартует в Австрии
Клопп: Здорово стать чемпионом, когда «Сити» может так играть
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь