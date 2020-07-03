Чемпионат Казахстана по футболу опять приостановили

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С 1 июля Чемпионат Казахстана по футболу — Казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), приостановили во второй раз за сезон, передает zakon.kz.

После введения в марте режима ЧП в Казахстане в связи с распространением коронавируса, под запрет попали все спортивные и культурные мероприятия, в том числе КПЛ. Спустя 3 месяца было принято решение возобновить игры, но уже без зрителей, по обновленным правилам. 1 июля состоялись матчи 3 тура. Однако, теперь КПЛ снова берет паузу.