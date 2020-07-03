Буффон признался, что до сих пор не закончил школу

Источник: AP 2020

Ранее стало известно, что 42-летний Буффон продлил контракт с итальянским клубом до 2021 года.

«Когда я закончу с футболом, то у меня будет год творческого отпуска, когда я смогу посвятить время себе и своей семье. И еще я хочу доучиться в старшей школе. Родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого!» — рассказал Буффон во время прямого эфира в аккаунте Randstaditalia в Instagram.

В Италии старшую школу чаще всего заканчивают в 19 лет, после чего поступают в университет.