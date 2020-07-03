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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Буффон признался, что до сих пор не закончил школу

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что после завершения спортивный карьеры намерен закончить школу.

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Источник: AP 2020

Ранее стало известно, что 42-летний Буффон продлил контракт с итальянским клубом до 2021 года.

«Когда я закончу с футболом, то у меня будет год творческого отпуска, когда я смогу посвятить время себе и своей семье. И еще я хочу доучиться в старшей школе. Родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого!» — рассказал Буффон во время прямого эфира в аккаунте Randstaditalia в Instagram.

В Италии старшую школу чаще всего заканчивают в 19 лет, после чего поступают в университет.

Буффон защищал цвета «Ювентуса» с 2001 по 2018 год, затем один сезон поиграл во французском «Пари Сен-Жермен», а в 2019-м вернулся в «Старую синьору». 42-летний голкипер провел за «Ювентус» 669 матчей, из них 316 отстоял «на ноль».

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