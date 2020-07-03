Буффон признался, что до сих пор не закончил школу
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что после завершения спортивный карьеры намерен закончить школу.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что после завершения спортивный карьеры намерен закончить школу.
Ранее стало известно, что 42-летний Буффон продлил контракт с итальянским клубом до 2021 года.
«Когда я закончу с футболом, то у меня будет год творческого отпуска, когда я смогу посвятить время себе и своей семье. И еще я хочу доучиться в старшей школе. Родители 30 лет выносили мне мозг
В Италии старшую школу чаще всего заканчивают в 19 лет, после чего поступают в университет.
Буффон защищал цвета «Ювентуса» с 2001 по 2018 год, затем один сезон поиграл во французском «Пари Сен-Жермен», а в 2019-м вернулся в «Старую синьору». 42-летний голкипер провел за «Ювентус» 669 матчей, из них 316 отстоял «на ноль».