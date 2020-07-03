Сдвиг на четыре тура. Поменяется ли календарь КПЛ после очередной паузы?

Лига опиралась на решение государственной комиссии по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Чемпионат приостановлен минимум на 14 дней, но возможно продление паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

Ограничительные меры вводятся с 5 июля. На этот день планировались матчи четвертого тура КПЛ. Еще три тура — пятый, шестой и седьмой — должны были пройти 11, 15 и 19 июля соответственно .

В случае самого благоприятного прогноза (ужесточение карантинных мер на две недели, но без продления) КПЛ будет сдвинут на четыре тура. Дело в том, что в июле был самый плотный календарь — семь туров, в августе с началом еврокубков запланировано пять туров. С сентября в международном календаре свое место заняли сборные, поэтому на премьер-лигу отводится только три игровых дня, столько же в октябре, а два заключительных тура намечены на начало ноября — 1-е и 7-е числа.

Исходя из этого, непонятно, как будет уплотняться календарь КПЛ. Резервных дат, судя по календарю на сайте ПФЛК, не предусмотрено.

Расширять календарь за счет ноября тоже, скорее всего, не получится, так как с 9 по 18 ноября даты ФИФА для сборных. К этому времени на значительной территории Казахстана установится непригодная для проведения матчей погода. Какой сценарий проведения чемпионата выберут в ПФЛК, остается только гадать.