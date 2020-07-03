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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Милик согласился перейти в «Ювентус». «Наполи» не хочет продавать поляка туринцам

Польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик согласился на переход в «Ювентус», сообщает Calciomercato.

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Источник: AFP 2020

При этом руководство «Наполи» не хочет продавать Милика в туринский клуб. Неаполитанцы будут пытаться найти другой клуб для поляка. «Наполи» желает вести переговоры с «Атлетико» и «Тоттенхэмом», которые проявляли интерес к форварду.

В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 19 матчей в итальянской Серии А и забил 10 мячей. «Наполи» набрал 45 очков в 29 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (72).

Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к Милику со стороны «Атлетико», «Милана», «Аталанты», «Шальке» и других европейских клубов.

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