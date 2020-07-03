Спаллетти может стать главным тренером «Фиорентины»

В ходе своей карьеры Спаллетти, помимо «Зенита», возглавлял «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому». Последним клубом итальянца был «Интер», который он возглавил в 2017 году. В конце прошлого сезона Спаллетти был отправлен в отставку, после чего новым наставником команды стал Антонио Конте. При этом Лучано отказался добровольно расторгать контракт с клубом, и соглашение действует по сей день. По условиям договора, рассчитанного до лета 2021 года, специалист получает € 4,5 млн за сезон.