Испанский журналист: Главная проблема Смолова в его голове, иногда он ведёт себя по-детски
Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало прокомментировал игру нападающего «Сельты» Фёдора Смолова.
Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало прокомментировал игру нападающего «Сельты» Фёдора Смолова.
«Главное ведь — не физика и не агрессия, главная проблема Смолова — в его голове. Он умный и интеллигентный парень, прекрасно говорит
Футбол в Испании — это профессионализм. И необходимо постоянно доказывать своё право играть, а не вести себя как ребёнок, как это было во время карантина, когда он поступил абсолютно непрофессионально и вернулся в Москву. «Я хочу уехать, мне здесь скучно…». Ну что это такое? Поступил как мальчик!" — сказал Васало в интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.