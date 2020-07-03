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3 июля, источник: Чемпионат.com

Шесть игроков «Барселоны» внепланово проверили на допинг

Допинг-офицеры УЕФА нанесли внеплановый визит в расположение «Барселоны» и проверили шесть футболистов команды, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: РИА "Новости"

Антидопинговая служба получила анализы полузащитников команды Ивана Ракитича, Серхио Бускетса, Артуро Видаля, Рикарда Пуча, Ансу Фати и форварда Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть «Барселону». По данным источника, Месси принял решение приостановить переговоры о продлении контракта с клубом. Сообщается, что аргентинец не хочет быть проблемой для клуба. Кроме того, он устал от постоянных утечек информации, которые исходят из клуба, а также недоволен тем, что его делают ответственным за те решения, которые он не принимал.

«Барселона» после 33 сыгранных матчей находится на второй строчке турнирной таблицы испанского чемпионата. Отставание от лидирующего «Реала» составляет четыре очка.

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