Шесть игроков «Барселоны» внепланово проверили на допинг

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть «Барселону». По данным источника, Месси принял решение приостановить переговоры о продлении контракта с клубом. Сообщается, что аргентинец не хочет быть проблемой для клуба. Кроме того, он устал от постоянных утечек информации, которые исходят из клуба, а также недоволен тем, что его делают ответственным за те решения, которые он не принимал.