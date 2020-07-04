«Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 4 июля. «Атлетико» на своем поле переиграл «Мальорку» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.
ТАСС, 4 июля. «Атлетико» на своем поле переиграл «Мальорку» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Дублем отметился Альваро Мората (29-я и 45-я минуты), первый гол Мората забил с пенальти, еще один гол на счету Коке (79). Футболисты «Атлетико» реализовали пять 11-метровых подряд первые с 2013 года.
«Атлетико» не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб идет на третьем месте, набрав 62 очка. «Мальорка» находится в зоне вылета, клуб располагается на 18-й строчке, имея в активе 29 очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне 7 июля в гостях сыграют с «Сельтой», в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов, «Мальорка» 9 июля примет «Леванте».
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Диего Симеоне
|Висенте Морено
|Альваро Мората
|29′
|Альваро Мората(Маркос Льоренте)
|45+4′
|Коке
|79′
|13
|Ян Облак
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|2
|Хосе Хименес
|20
|Александр Седлар
26′
|15
|Стефан Савич
|21
|Антонио Райльо
|23
|Киран Триппьер
|7
|Алехандро Посо
|6
|Коке
|14
|Дани Родригес
|14
|Маркос Льоренте
|26
|Такэфуса Кубо
|35
|Мануэль Санчес
62′
|15
|Фран Гамес
70′
|12
|Ренан Лоди
|2
|Хоан Састре
|8
|Ньигес Сауль
44′80′
|12
|Иддрису Баба
80′
|5
|Томас Партей
|19
|Пабло Чаваррия
|7
|Жоау Феликс
54′
|23
|Алейкс Фебас
57′
|10
|Анхель Корреа
|8
|Сальва Севилья
|9
|Альваро Мората
62′
|17
|Александр Трайковски
57′
|19
|Диегу Коста
68′
|11
|Лаго Джуниор
|21
|Янник Феррейра-Карраско
55′
|29
|Кучо Эрнандес
70′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|9
|Абдон Пратс
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)