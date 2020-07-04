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08:50 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 4 июля. «Атлетико» на своем поле переиграл «Мальорку» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Источник: AFP 2020

Дублем отметился Альваро Мората (29-я и 45-я минуты), первый гол Мората забил с пенальти, еще один гол на счету Коке (79). Футболисты «Атлетико» реализовали пять 11-метровых подряд первые с 2013 года.

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«Атлетико» не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб идет на третьем месте, набрав 62 очка. «Мальорка» находится в зоне вылета, клуб располагается на 18-й строчке, имея в активе 29 очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне 7 июля в гостях сыграют с «Сельтой», в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов, «Мальорка» 9 июля примет «Леванте».

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Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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Атлетико
3:0
Первый тайм: 2:0
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 343.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеВисенте Морено
Голы
Альваро Мората29′
Альваро Мората(Маркос Льоренте)45+4′
Коке79′
Составы команд
13Ян Облак
1Мануэль Родригес Рейна
2Хосе Хименес
20Александр Седлар
26′
15Стефан Савич
21Антонио Райльо
23Киран Триппьер
7Алехандро Посо
6Коке
14Дани Родригес
14Маркос Льоренте
26Такэфуса Кубо
35Мануэль Санчес
62′
15Фран Гамес
70′
12Ренан Лоди
2Хоан Састре
8Ньигес Сауль
44′80′
12Иддрису Баба
80′
5Томас Партей
19Пабло Чаваррия
7Жоау Феликс
54′
23Алейкс Фебас
57′
10Анхель Корреа
8Сальва Севилья
9Альваро Мората
62′
17Александр Трайковски
57′
19Диегу Коста
68′
11Лаго Джуниор
21Янник Феррейра-Карраско
55′
29Кучо Эрнандес
70′
20Виктор Мачин Перес Витоло
9Абдон Пратс
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)13
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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