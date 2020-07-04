«Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче чемпионата Испании по футболу

Источник: AFP 2020

Дублем отметился Альваро Мората (29-я и 45-я минуты), первый гол Мората забил с пенальти, еще один гол на счету Коке (79). Футболисты «Атлетико» реализовали пять 11-метровых подряд первые с 2013 года.

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«Атлетико» не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб идет на третьем месте, набрав 62 очка. «Мальорка» находится в зоне вылета, клуб располагается на 18-й строчке, имея в активе 29 очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне 7 июля в гостях сыграют с «Сельтой», в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов, «Мальорка» 9 июля примет «Леванте».

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