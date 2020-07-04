Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Брайтон & Хоув
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:15
Ювентус
Торино
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Сочи
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
3.07
Атлетико
Мальорка
30
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Врач Марадоны рассказал о его проблемах с алкоголем

Врач Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал о состоянии здоровья легендарного аргентинского футболиста, а ныне главного тренера клуба «Химнасии и Эсгрима».

Наверх
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

«Он давно принимает рецептурные анксиолитики. Это лечение, которое мы продолжаем, потому что некоторые лекарства нельзя просто так убирать. В организме развивается толерантность, и резкий отказ от них может вызвать проблемы. Однако он пьёт, но мы над этим работаем. Диего полностью очищен от кокаина, но иногда он чрезмерно употребляет алкоголь. Этот карантин и семейные проблемы ужасны для него», — приводит слова Луке Infobae.

Во время загрузки произошла ошибка.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Читайте также
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Интрига может умереть. «Зенит» будет ждать осечки «Локомотива»
Уайт: Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов
Ривалдо: Месси может присоединиться к Роналду в «Ювентусе»
РПЛ планирует провести матч за Суперкубок России за рубежом
Победитель Лиги чемпионов - 2005 объявил о завершении карьеры
Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедовых
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь