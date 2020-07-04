Легионер нашел новый клуб после снятия «Иртыша» с КПЛ

26-летний полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом «Залаэгерсег», финишировавшим в минувшем сезоне на седьмом месте из 12.

До перехода зимой в «Иртыш» Санкович играл за другую венгерскую команду «Уйпешт», в составе которой дважды становился обладателем Кубка страны.