Легионер нашел новый клуб после снятия «Иртыша» с КПЛ
Черногорский футболист Боян Санкович продолжит карьеру в Венгрии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Черногорский футболист Боян Санкович продолжит карьеру в Венгрии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом «Залаэгерсег», финишировавшим в минувшем сезоне на седьмом месте из 12.
До перехода зимой в «Иртыш» Санкович играл за другую венгерскую команду «Уйпешт», в составе которой дважды становился обладателем Кубка страны.
Павлодарский клуб объявил о снятии с чемпионата Казахстана 30 мая. Причина — финансовые проблемы. Команда заявила, что лишилась спонсора и не может платить легионерам по контрактам.