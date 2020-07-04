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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер нашел новый клуб после снятия «Иртыша» с КПЛ

Черногорский футболист Боян Санкович продолжит карьеру в Венгрии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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26-летний полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом «Залаэгерсег», финишировавшим в минувшем сезоне на седьмом месте из 12.

До перехода зимой в «Иртыш» Санкович играл за другую венгерскую команду «Уйпешт», в составе которой дважды становился обладателем Кубка страны.

Павлодарский клуб объявил о снятии с чемпионата Казахстана 30 мая. Причина — финансовые проблемы. Команда заявила, что лишилась спонсора и не может платить легионерам по контрактам.

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