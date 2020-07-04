Казахстанский футболист ушел из зарубежного клуба после успешного дебюта

Из-за экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, клуб, спонсируемый частной компанией, решил избавиться от легионеров и приезжих игроков и будет доигрывать сезон воспитанниками местной академии.

В «Каганат» Жомартов перешел в начале марта текущего года и успел провести лишь один официальный матч. В прошлом сезоне вратарь выступал в дублирующем составе шымкентского «Кырана» и провел шесть матчей во второй лиге, пропустив восемь мячей.

24-летний Жомартов дебютировал за «Каганат» в матче первого тура c командой «Алга» (0:0), сохранив свои ворота «сухими». В итоге казахстанский голкипер был признан лучшим игроком встречи. После этого сезон в Кыргызстане был приостановлен, возобновится 11 июля.