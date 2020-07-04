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13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси нашли новую команду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити», если решит покинуть каталонцев. Об этом в Instagram написал аргентинский журналист Fox Sports Кристиан Мартин.

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Мартин написал, что эту информацию подтвердили его источники в Каталонии и Англии. «Условиями сделки будут довольны все заинтересованные стороны», — уточнил журналист.

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3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе.

До этого сообщалось, что главный тренер каталонцев Кике Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых решится по итогам чемпионата Испании. «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на четыре очка.

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Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он шесть раз получал «Золотой мяч».

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