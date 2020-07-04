В Армении громкий скандал с «договорняками». 58 человек дисквалифицировали

Причиной досрочного завершения стали договорные матчи.



«Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы “Арагац”, “Торпедо”, “Масис”, “Локомотив” и “Ереван”, а также задействованных 58 персон (в том числе 45 — пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки», — сообщается на официальном сайте ФФА.