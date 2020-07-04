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14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

В Армении громкий скандал с «договорняками». 58 человек дисквалифицировали

Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 во втором дивизионе (Первая лига) внутреннего чемпионата.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной досрочного завершения стали договорные матчи.

«Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы “Арагац”, “Торпедо”, “Масис”, “Локомотив” и “Ереван”, а также задействованных 58 персон (в том числе 45 — пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки», — сообщается на официальном сайте ФФА.

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На момент завершения сезона во втором дивизионе Армении лидировали команды «Ван» и «Локомотив», набравшие по 70 очков. В розыгрыше чемпионата принимало участие 18 клубов.

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