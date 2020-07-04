Новичок «Кайрата» Вагнер Лав отправился в Казахстан

Источник: РИА "Новости"

Жена футболиста Лена Перес опубликовала истории в Instagram из аэропорта. Она сообщила, что путь займет 32 часа, а в Алматы они отправятся с пересадкой в нидерландском Амстердаме.

«Поспешное решение вылетать в Алматы, возможно, было продиктовано решением правительства Казахстан о закрытии границ с другими странами после 5 июля. Руководство “Кайрата” попросило игрока совершить срочный вылет. Иначе Вагнер смог бы прилететь в нашу страну только в августе. Ориентировочно в Алматы Вагнер Лав с семьей должны прилететь в воскресенье утром, 5 июля», — пишет источник.

О переходе в «Кайрат» Лав объявил 23 июня. Ранее 36-летний форвард выступал на родине за «Коринтианс». Также в его карьере были бразильские «Палмейрас» и «Фламенго», российский ЦСКА, китайский «Шаньдун Лунэн», «Монако» из чемпионата Франции и турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии Лав провел 20 матчей и забил четыре гола.