ФИФА оштрафовала лондонский «Арсенал» за нарушения при трансферах

Как отмечается, «Арсенал» понес наказание за сделки по продаже футболистов Чубы Экпома и Джоэля Кэмпбелла в 2018 году, которые перешли из стана «канониров» в греческий ПАОК и итальянский «Фрозиноне» соответственно.

Внимание дисциплинарных органов ФИФА привлекли пункты в договорах о процентах, которые получит «Арсенал» со следующего трансфера игроков, в которых ФИФА увидела нарушение принципа равенства. Так, по договору с ПАОКом лондонский клуб должен получить от перепродажи Апкома в другой клуб 30% от суммы, но если речь идет о возвращении в Англию, то 40%. В контракте Кэмпбелла были прописаны цифры в 25 и 30% соответственно.