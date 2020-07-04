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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА оштрафовала лондонский «Арсенал» за нарушения при трансферах

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала лондонский «Арсенал» на сумму 40 тысяч швейцарских франков (около 37,6 тысячи евро) и вынесла клубу предупреждение за нарушения регламента при трансферах, сообщается в релизе на официальном сайте ФИФА.

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Источник: Reuters

Как отмечается, «Арсенал» понес наказание за сделки по продаже футболистов Чубы Экпома и Джоэля Кэмпбелла в 2018 году, которые перешли из стана «канониров» в греческий ПАОК и итальянский «Фрозиноне» соответственно.

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Внимание дисциплинарных органов ФИФА привлекли пункты в договорах о процентах, которые получит «Арсенал» со следующего трансфера игроков, в которых ФИФА увидела нарушение принципа равенства. Так, по договору с ПАОКом лондонский клуб должен получить от перепродажи Апкома в другой клуб 30% от суммы, но если речь идет о возвращении в Англию, то 40%. В контракте Кэмпбелла были прописаны цифры в 25 и 30% соответственно.

Экпом в настоящее время продолжает выступать за ПАОК, а Кэмпбелл уже перешел из «Фрозиноне» в мексиканский «Леон».

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