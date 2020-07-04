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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Барселоны» отреагировал на информацию об утрате доверия футболистов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен отреагировал на информацию об утрате доверия большинства футболистов клуба. Его слова приводит AS.

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Источник: AP 2020
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В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

«В каждой команде есть своя иерархия, которая развивается сезон за сезоном. Игроки не пытались мне помешать, наоборот. Я не из тех тренеров, кто пытается что-то навязать», — заявил Сетьен. Он добавил, что находится в хороших отношениях с капитаном команды Лионелем Месси и не знает о его намерениях уйти от каталонцев.

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3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе. Он может перейти в английский «Манчестер Сити».

До этого сообщалось, что Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых решится по итогам чемпионата Испании. «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на четыре очка.

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16:02 (мск)© Ньюстюб
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