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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа сборная 32-го тура АПЛ

Определена символическая сборная по итогам 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Четыре клуба: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» делегировали в команду по два футболиста. Полностью сборная выглядит следующим образом:

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).

Защитники: Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Бен Ми («Бернли»), Крис Бэшем, Энда Стивенс (оба — «Шеффилд Юнайтед»).

Полузащитники:Фил Фоден, Кевин де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»).

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»).

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