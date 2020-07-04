Названа сборная 32-го тура АПЛ
Определена символическая сборная по итогам 32-го тура Английской
Определена символическая сборная по итогам 32-го тура Английской
Четыре клуба: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» делегировали в команду по два футболиста. Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).
Защитники: Аарон
Полузащитники:Фил Фоден, Кевин де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Аллан
Нападающие: