Худшая команда АПЛ потерпела пятое поражение подряд
«Норвич» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 33-го тура Английской
«Норвич» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 33-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей голом на 25-й минуте отметился Леандро Троссард.
«Норвич» потерпел пятое поражение подряд и с 21 очком остается худшей командой АПЛ, занимая 20-е место. В активе «Брайтона» 36 очков, команда находится на 15-й строчке.
В следующем туре «Брайтон» 8 июля на своем поле примет «Ливерпуль». «Норвич» днем раньше на выезде сыграет с «Уотфордом».
|Даниэль Фарке
|Грэм Поттер
|Леандро Троссар(Аарон Муй)
|25′
|1
|Тим Крул
|1
|Мэтью Райан
|2
|Макс Ааронс
|5
|Льюис Данк
|4
|Бен Годфри
|15
|Адам Уэбстер
|12
|Джамал Льюис
38′
|33
|Дэн Берн
|15
|Тимм Клозе
|24
|Дэйви Преппер
|23
|Кенни Маклин
|7
|Нил Мопей
|17
|Эмилиано Буэндия
|2
|Тарик Лемпти
88′90′
|25
|Ондрей Дуда
67′
|4
|Шейн Даффи
|14
|Тодд Кантуэлл
90+1′
|8
|Ив Биссума
79′
|27
|Александр Теттей
78′
|6
|Дэйл Стивенс
|8
|Марио Вранчич
|18
|Аарон Муй
72′
|11
|Онель Эрнандес
67′
|30
|Фернандес Бернарду
|22
|Теему Пукки
|11
|Леандро Троссар
79′
|20
|Йосип Дрмич
67′
|10
|Алексис Макаллистер
|35
|Адам Ида
|44
|Аарон Конноли
72′
|13
|Паскаль Гросс
89′
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|1
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)