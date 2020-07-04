Худшая команда АПЛ потерпела пятое поражение подряд

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей голом на 25-й минуте отметился Леандро Троссард.

«Норвич» потерпел пятое поражение подряд и с 21 очком остается худшей командой АПЛ, занимая 20-е место. В активе «Брайтона» 36 очков, команда находится на 15-й строчке.

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