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16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Худшая команда АПЛ потерпела пятое поражение подряд

«Норвич» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей голом на 25-й минуте отметился Леандро Троссард.

«Норвич» потерпел пятое поражение подряд и с 21 очком остается худшей командой АПЛ, занимая 20-е место. В активе «Брайтона» 36 очков, команда находится на 15-й строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Брайтон» 8 июля на своем поле примет «Ливерпуль». «Норвич» днем раньше на выезде сыграет с «Уотфордом».

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0:1
Первый тайм: 0:1
Брайтон & Хоув
Футбол, Англия, Тур 334.07.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Carrow Road
Главные тренеры
Даниэль ФаркеГрэм Поттер
Голы
Леандро Троссар(Аарон Муй)25′
Составы команд
1Тим Крул
1Мэтью Райан
2Макс Ааронс
5Льюис Данк
4Бен Годфри
15Адам Уэбстер
12Джамал Льюис
38′
33Дэн Берн
15Тимм Клозе
24Дэйви Преппер
23Кенни Маклин
7Нил Мопей
17Эмилиано Буэндия
2Тарик Лемпти
88′90′
25Ондрей Дуда
67′
4Шейн Даффи
14Тодд Кантуэлл
90+1′
8Ив Биссума
79′
27Александр Теттей
78′
6Дэйл Стивенс
8Марио Вранчич
18Аарон Муй
72′
11Онель Эрнандес
67′
30Фернандес Бернарду
22Теему Пукки
11Леандро Троссар
79′
20Йосип Дрмич
67′
10Алексис Макаллистер
35Адам Ида
44Аарон Конноли
72′
13Паскаль Гросс
89′
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)8
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
0Угловые2
11Фолы13
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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