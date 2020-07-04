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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в серии А

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон попал в стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата Италии против «Торино». Благодаря этому он установил новый рекорд по количеству матчей в серии А. Ветеран превзошел достижение экс-капитана «Милана» Паоло Мальдини.

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Источник: AFP 2020

Для 42-летнего вратаря этот матч станет 648-м в чемпионате. Мальдини провел 647 игр в элитном дивизионе с 1984 по 2009 год.

Из действующих футболистов только двое провели больше 450 игр в серии A: 35-летний вратарь «Интера» Самир Ханданович (468) и 37-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла (460).

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Буффон играет за «Ювентус» с 2001 года после перехода из «Пармы», сезон-2018/19 он отыграл в «ПСЖ».

Состав «Ювентуса»: Буффон, Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Данилу, Бентанкур, Пьянич, Рабьо, Бернардески, Дибала, Роналду. Матч «Ювентус» — «Торино» начнется в 18.15 по московскому времени.

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