Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в серии А

Источник: AFP 2020

Для 42-летнего вратаря этот матч станет 648-м в чемпионате. Мальдини провел 647 игр в элитном дивизионе с 1984 по 2009 год.

Из действующих футболистов только двое провели больше 450 игр в серии A: 35-летний вратарь «Интера» Самир Ханданович (468) и 37-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла (460).

Буффон играет за «Ювентус» с 2001 года после перехода из «Пармы», сезон-2018/19 он отыграл в «ПСЖ».