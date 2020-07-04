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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» и поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Борнмут». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

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Источник: AP 2020

Автором первого гола стал полузащитник «Борнмута» Джуниор Станислас на 15-й минуте матча. До перерыва «Юнайтед» забил трижды — по одному голу в актив записали нападающие Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль.

В начале второго тайма форвард гостей Джошуа Кинг сократил разницу в счёте, реализовав пенальти. Спустя пять минут Гринвуд оформил дубль. Ещё через пять минут пятый мяч в ворота «Борнмута» отправил хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.

«Юнайтед» (55 очков) опередил «Челси» (54) и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. При этом у лондонской команды один матч в запасе. «Борнмут» (27) занимает предпоследнее, 19-е место.

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Манчестер Юнайтед
5:2
Первый тайм: 3:1
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 334.07.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерЭдди Хоуи
Голы
Мэйсон Гринвуд(Бруну Фернандеш)29′
Джуниор Станислас(Джошуа Кинг)15′
Маркус Рэшфорд35′
Джошуа Кинг49′
Антони Марсьяль(Бруну Фернандеш)45+2′
Мэйсон Гринвуд(Неманья Матич)54′
Бруну Фернандеш59′
Составы команд
1Давид де Хеа
12Аарон Рамсдейл
5Харри Магуайр
5Натан Аке
23Люк Шоу
21Диего Рико
29Аарон Ван-Биссака
26Ллойд Келли
6Поль Погба
8Джефферсон Лерма
31′
18Бруну Фернандеш
7Джошуа Кинг
2Виктор Линделеф
45′
15Адам Смит
77′
3Эрик Байи
17Джек Стэйси
31Неманья Матич
67′
16Льюис Кук
66′
17Фред
4Дэн Гослинг
9Антони Марсьяль
80′
20Дэвид Брукс
45′
8Хуан Мануэль Мата
14Арно Данджума
10Маркус Рэшфорд
80′
9Доминик Соланке
66′
25Одион Игало
29Филип Биллинг
26Мэйсон Гринвуд
75′
19Джуниор Станислас
66′
21Дэниэл Джеймс
22Харри Уилсон
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)7
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
3Фолы12
4Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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