«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» и поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ
В матче 33-го тура английской
В матче 33-го тура английской
Автором первого гола стал полузащитник «Борнмута» Джуниор Станислас на 15-й минуте матча. До перерыва «Юнайтед» забил трижды — по одному голу в актив записали нападающие Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль.
В начале второго тайма форвард гостей Джошуа Кинг сократил разницу в счёте, реализовав пенальти. Спустя пять минут Гринвуд оформил дубль. Ещё через пять минут пятый мяч в ворота «Борнмута» отправил хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.
«Юнайтед» (55 очков) опередил «Челси» (54) и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. При этом у лондонской команды один матч в запасе. «Борнмут» (27) занимает предпоследнее, 19-е место.
|Уле Гуннар Сульшер
|Эдди Хоуи
|Мэйсон Гринвуд(Бруну Фернандеш)
|29′
|Джуниор Станислас(Джошуа Кинг)
|15′
|Маркус Рэшфорд
|35′
|Джошуа Кинг
|49′
|Антони Марсьяль(Бруну Фернандеш)
|45+2′
|Мэйсон Гринвуд(Неманья Матич)
|54′
|Бруну Фернандеш
|59′
|1
|Давид де Хеа
|12
|Аарон Рамсдейл
|5
|Харри Магуайр
|5
|Натан Аке
|23
|Люк Шоу
|21
|Диего Рико
|29
|Аарон Ван-Биссака
|26
|Ллойд Келли
|6
|Поль Погба
|8
|Джефферсон Лерма
31′
|18
|Бруну Фернандеш
|7
|Джошуа Кинг
|2
|Виктор Линделеф
45′
|15
|Адам Смит
77′
|3
|Эрик Байи
|17
|Джек Стэйси
|31
|Неманья Матич
67′
|16
|Льюис Кук
66′
|17
|Фред
|4
|Дэн Гослинг
|9
|Антони Марсьяль
80′
|20
|Дэвид Брукс
45′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|14
|Арно Данджума
|10
|Маркус Рэшфорд
80′
|9
|Доминик Соланке
66′
|25
|Одион Игало
|29
|Филип Биллинг
|26
|Мэйсон Гринвуд
75′
|19
|Джуниор Станислас
66′
|21
|Дэниэл Джеймс
|22
|Харри Уилсон
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|3
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)