«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» и поднялся на четвёртое место в таблице АПЛ

Источник: AP 2020

Автором первого гола стал полузащитник «Борнмута» Джуниор Станислас на 15-й минуте матча. До перерыва «Юнайтед» забил трижды — по одному голу в актив записали нападающие Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль.

В начале второго тайма форвард гостей Джошуа Кинг сократил разницу в счёте, реализовав пенальти. Спустя пять минут Гринвуд оформил дубль. Ещё через пять минут пятый мяч в ворота «Борнмута» отправил хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.