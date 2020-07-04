«Сельта» с Фёдором Смоловым сыграла вничью с «Бетисом» в чемпионате Испании
В матче 34-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Бетис». Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:1.
В матче 34-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Бетис». Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч забил нападающий «Сельты» Нолито на 22-й минуте. В концовке матча счёт сравнял защитник «Бетиса» Зухаир Феддаль, ему ассистировал хавбек Серхио Каналес.
«Бетис» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды из Севильи 40 очков. «Сельта» (34) — на 17-м месте.
В 35-м туре Примеры клуб из Виго 7 июля на своём поле примет мадридский «Атлетико», а «Бетис» 8 июля дома сыграет с «Осасуной».
|Оскар Гарсия
|Алексис Трухильо
|Нолито
|22′
|Зухаир Феддаль(Серхио Каналес)
|79′
|13
|Рубен Бланко
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|4
|Нестор Араухо
78′
|4
|Зухаир Феддаль
|15
|Лукас Оласа
|22
|Эмерсон
|21
|Джейсон Мурильо
|23
|Аисса Манди
54′
|5
|Окай Йокушлу
82′
|10
|Серхио Каналес
75′
|12
|Рафинья
|18
|Андрес Гуардадо
|20
|Кевин Васкес
62′62′
|21
|Гвидо Родригес
|2
|Уго Мальо
|15
|Алекс Морено
21′54′
|8
|Фран Бельтран
78′
|6
|Альфонсо Педраса
|19
|Габриэль Фернандес
|24
|Карлес Аленья
57′
|3
|Нолито
77′
|11
|Кристиан Тельо
72′
|14
|Филип Брадарич
86′
|7
|Хуан Мигель Хуанми
57′
|9
|Федор Смолов
54′
|17
|Санчес Родригес Хоакин
|23
|Брайс Мендес
|16
|Лорен Морон
90′
|10
|Яго Аспас
64′77′
|9
|Борха Иглесиас
|22
|Санти Мина
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|20
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)