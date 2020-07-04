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20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сельта» с Фёдором Смоловым сыграла вничью с «Бетисом» в чемпионате Испании

В матче 34-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Бетис». Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: AFP 2020

Первый мяч забил нападающий «Сельты» Нолито на 22-й минуте. В концовке матча счёт сравнял защитник «Бетиса» Зухаир Феддаль, ему ассистировал хавбек Серхио Каналес.

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов начал встречу в стартовом составе, но покинул поле на 54-й минуте. 30-летнего россиянина заменил полузащитник Брайс Мендес.

«Бетис» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды из Севильи 40 очков. «Сельта» (34) — на 17-м месте.

В 35-м туре Примеры клуб из Виго 7 июля на своём поле примет мадридский «Атлетико», а «Бетис» 8 июля дома сыграет с «Осасуной».

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1:1
Первый тайм: 1:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 344.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияАлексис Трухильо
Голы
Нолито22′
Зухаир Феддаль(Серхио Каналес)79′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Васкес Хоэль Роблес
4Нестор Араухо
78′
4Зухаир Феддаль
15Лукас Оласа
22Эмерсон
21Джейсон Мурильо
23Аисса Манди
54′
5Окай Йокушлу
82′
10Серхио Каналес
75′
12Рафинья
18Андрес Гуардадо
20Кевин Васкес
62′62′
21Гвидо Родригес
2Уго Мальо
15Алекс Морено
21′54′
8Фран Бельтран
78′
6Альфонсо Педраса
19Габриэль Фернандес
24Карлес Аленья
57′
3Нолито
77′
11Кристиан Тельо
72′
14Филип Брадарич
86′
7Хуан Мигель Хуанми
57′
9Федор Смолов
54′
17Санчес Родригес Хоакин
23Брайс Мендес
16Лорен Морон
90′
10Яго Аспас
64′77′
9Борха Иглесиас
22Санти Мина
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)10
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
20Фолы18
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПабло Гонсалес Фуэртес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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