«Энергетик-БГУ» обыграл БАТЭ, «Городея» сыграла вничью с «Витебском» в чемпионате Беларуси
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят очередные матчи 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят очередные матчи 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них лидеры турнира футболисты борисовского БАТЭ у себя дома неожиданно уступили минскому «Энергетику-БГУ» со счетом 0:1. На 20-й минуте игры на поле «Борисов-Арены» гости остались в меньшинстве после удаления Александра Свирепы, который нарушил правила в своей штрафной площади. После этого голкипер минчан Денис Садовский парировал пенальти от Станислава Драгуна, а еще через три минуты узбекский форвард «студентов» Шахбоз Умаров дальним ударом забил победный гол.
Также сегодня «Городея» на своем стадионе сыграла вничью с «Витебском» — 2:2.
Вчера прошли два матча 16-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 3:1, «Смолевичи» — «Динамо» (Брест) — 3:3.
Заключительные встречи этого тура состоятся 5 июля: «Минск» — «Белшина» (Бобруйск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск), «Рух» (Брест) — «Динамо» (Минск).
Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (16 матчей), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Неман» — 26 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Ислочь» (Минский район) — 23 (15), «Витебск» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Рух» (Брест) — 19 (15), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 11 (15), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (15).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.
|Кирилл Альшевский
|Владимир Белявский
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