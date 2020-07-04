«Энергетик-БГУ» обыграл БАТЭ, «Городея» сыграла вничью с «Витебском» в чемпионате Беларуси

В первом из них лидеры турнира футболисты борисовского БАТЭ у себя дома неожиданно уступили минскому «Энергетику-БГУ» со счетом 0:1. На 20-й минуте игры на поле «Борисов-Арены» гости остались в меньшинстве после удаления Александра Свирепы, который нарушил правила в своей штрафной площади. После этого голкипер минчан Денис Садовский парировал пенальти от Станислава Драгуна, а еще через три минуты узбекский форвард «студентов» Шахбоз Умаров дальним ударом забил победный гол.