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00:25 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» одержали седьмую победу подряд в чемпионате Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» одержали седьмую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя на своем поле, подопечные Игоря Ковалевича сегодня одолели гостей из «Ислочи» со счетом 1:0, благодаря голу Зорана Марушича на 90-й минуте встречи.

Ранее лидеры турнира футболисты борисовского БАТЭ у себя дома неожиданно уступили минскому «Энергетику-БГУ» со счетом 0:1. «Городея» на своем стадионе сыграла вничью с «Витебском» — 2:2.

Результаты других матчей 16-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 3:1, «Смолевичи» — «Динамо» (Брест) — 3:3.

Заключительные встречи этого тура состоятся 5 июля: «Минск» — «Белшина» (Бобруйск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск), «Рух» (Брест) — «Динамо» (Минск).

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (16 матчей), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Неман» — 29 (15), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Ислочь» (Минский район) — 23 (16), «Витебск» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Рух» (Брест) — 19 (15), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 11 (15), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (15).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

Неман
1:0
Первый тайм: 0:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 16-й тур4.07.2020, 00:00 (МСК UTC+3)ЦСК Неман
Главные тренеры
Игорь КовалевичВиталий Жуковский
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