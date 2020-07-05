«Бавария» в 20-й раз стала победителем Кубка Германии по футболу

Источник: AP 2020

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Берлине без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В составе победителей забитыми мячами отметились Давид Алаба (16-я минута), Серж Гнабри (24) и Роберт Левандовский (59, 89). У проигравших отличились Свен Бендер (63) и Кай Хаверц (90, с пенальти). Гнабри стал первым немцем с 2014 года, который забил мяч в финале турнира, не считая серий пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/34T8Oy4-pOo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» в 20-й раз стала обладателем кубка страны, что является рекордом, еще четыре раз клуб проигрывал в финале. Для «Байера» этот финал стал четвертым в истории, один раз клуб побеждал в турнире.