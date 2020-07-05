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00:28 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» в 20-й раз стала победителем Кубка Германии по футболу

ТАСС, 4 июля. Мюнхенская «Бавария» обыграла леверкузенский «Байер» в финале Кубка Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:2.

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Источник: AP 2020

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Берлине без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В составе победителей забитыми мячами отметились Давид Алаба (16-я минута), Серж Гнабри (24) и Роберт Левандовский (59, 89). У проигравших отличились Свен Бендер (63) и Кай Хаверц (90, с пенальти). Гнабри стал первым немцем с 2014 года, который забил мяч в финале турнира, не считая серий пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» в 20-й раз стала обладателем кубка страны, что является рекордом, еще четыре раз клуб проигрывал в финале. Для «Байера» этот финал стал четвертым в истории, один раз клуб побеждал в турнире.

«Бавария» в этом сезоне завоевала второй титул, ранее мюнхенская команда в 30-й раз стала чемпионом страны. «Байер» в национальном первенстве занял пятое место.

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