Голы Коноплянки и Степаненко помогли «Шахтёру» вырвать победу у киевского «Динамо»
В матче 7-го тура
В матче 7-го тура
На 31-й минуте матча счёт открыл Тарас Степаненко. Спустя 8 минут преимущество гостей удвоил Евгений Коноплянка с передачи Манора Соломона. Беньямин Вербич отыграл один мяч, а на 61-й минуте Карлос Де Пена сравнял счёт. Победный гол «Шахтёра» забил Алан Патрик на 72-й минуте. В добавленное время прямую красную карточку получил защитник «Динамо» Йосип Пиварич.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Романовым (Днепропетровск). Ему помогали Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Александр Войтюк (Запорожье). Резервный арбитр — Анатолий Абдула (Харьков).
После 29 туров «Шахтёр», набрав 75 очков, занимает первое место в чемпионате Украины. «Динамо» (55) располагается на втором месте, при этом у «Зари» (55) есть матч в запасе.
|Алексей Михайличенко
|Луиш Каштру
|0
|Желтые карточки
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|Красные карточки
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