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00:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» разгромил «Уотфорд» и вернулся на четвёртое место в таблице АПЛ

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2020

Автором первого гола стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, отправивший мяч в ворота «Уотфорда» на 28-й минуте с паса хавбека Росса Баркли. Перед свистком на перерыв преимущество лондонцев увеличил форвард Виллиан, реализовавший пенальти. В добавленное ко второму тайму время Баркли довёл счёт до разгромного с передачи защитника Сесара Аспиликуэты.

«Челси» вернулся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Манчестер Юнайтед». Синие опережают «красных дьяволов» на два очка. «Уотфорд» занимает 17-е место.

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Челси
3:0
Первый тайм: 2:0
Уотфорд
Футбол, Англия, Тур 334.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардНайджел Пирсон
Голы
Оливье Жиру(Росс Баркли)28′
Виллиан43′
Росс Баркли(Сесар Аспиликуэта)90+2′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
26Бен Фостер
4Андреас Кристенсен
4Крейг Доусон
15Курт Зума
6Эдриан Мариаппа
49′
24Рис I Джеймс
27Кристиан Кабаселе
28Сесар Аспиликуэта
14Натаниэл Чалоба
8Росс Баркли
16Абдулай Дукуре
22Кристиан Пулишич
19Уилл Хьюз
7Н`Голо Канте
78′
21Кико Фемения
64′
47Билли Гилмор
11Адам Масина
19Мэйсон Маунт
76′
29Этьенн Капуэ
21′58′
12Рубен Лофтус-Чик
10Дэнни Уэлбек
10Виллиан
76′
9Трой Дини
64′
9Тэмми Абрахам
8Том Клеверли
18Оливье Жиру
76′
23Исмаила Сарр
83′
20Каллум Хадсон-Одои
37Роберто Перейра
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)8
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
9Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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