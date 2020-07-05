«Челси» разгромил «Уотфорд» и вернулся на четвёртое место в таблице АПЛ

Автором первого гола стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, отправивший мяч в ворота «Уотфорда» на 28-й минуте с паса хавбека Росса Баркли. Перед свистком на перерыв преимущество лондонцев увеличил форвард Виллиан, реализовавший пенальти. В добавленное ко второму тайму время Баркли довёл счёт до разгромного с передачи защитника Сесара Аспиликуэты.