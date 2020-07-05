«Челси» разгромил «Уотфорд» и вернулся на четвёртое место в таблице АПЛ
В матче 33-го тура английской
В матче 33-го тура английской
Автором первого гола стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, отправивший мяч в ворота «Уотфорда» на 28-й минуте с паса хавбека Росса Баркли. Перед свистком на перерыв преимущество лондонцев увеличил форвард Виллиан, реализовавший пенальти. В добавленное ко второму тайму время Баркли довёл счёт до разгромного с передачи защитника Сесара Аспиликуэты.
«Челси» вернулся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Манчестер Юнайтед». Синие опережают «красных дьяволов» на два очка. «Уотфорд» занимает 17-е место.
|Фрэнк Лэмпард
|Найджел Пирсон
|Оливье Жиру(Росс Баркли)
|28′
|Виллиан
|43′
|Росс Баркли(Сесар Аспиликуэта)
|90+2′
|1
|Кепа Аррисабалага
|26
|Бен Фостер
|4
|Андреас Кристенсен
|4
|Крейг Доусон
|15
|Курт Зума
|6
|Эдриан Мариаппа
49′
|24
|Рис I Джеймс
|27
|Кристиан Кабаселе
|28
|Сесар Аспиликуэта
|14
|Натаниэл Чалоба
|8
|Росс Баркли
|16
|Абдулай Дукуре
|22
|Кристиан Пулишич
|19
|Уилл Хьюз
|7
|Н`Голо Канте
78′
|21
|Кико Фемения
64′
|47
|Билли Гилмор
|11
|Адам Масина
|19
|Мэйсон Маунт
76′
|29
|Этьенн Капуэ
21′58′
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|10
|Дэнни Уэлбек
|10
|Виллиан
76′
|9
|Трой Дини
64′
|9
|Тэмми Абрахам
|8
|Том Клеверли
|18
|Оливье Жиру
76′
|23
|Исмаила Сарр
83′
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|37
|Роберто Перейра
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)