«Милан» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии

Первый гол забил полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу на 23-й минуте с передачи нападающего Златана Ибрагимовича. На 34-й минуте Ибрагимович увеличил преимущество красно-чёрных, реализовав пенальти. В начале второго тайма ещё один мяч в ворота «Лацио» отправил форвард гостей Анте Ребич, которому ассистировал хавбек Джакомо Бонавентура.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионате Италии. Отставание «орлов» от «Ювентуса» увеличилось до семи очков. «Милан» поднялся на шестое место, опередив «Наполи», однако у команды Дженнаро Гаттузо есть один матч в запасе.