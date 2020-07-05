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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Милан». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

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Источник: AFP 2020

Первый гол забил полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу на 23-й минуте с передачи нападающего Златана Ибрагимовича. На 34-й минуте Ибрагимович увеличил преимущество красно-чёрных, реализовав пенальти. В начале второго тайма ещё один мяч в ворота «Лацио» отправил форвард гостей Анте Ребич, которому ассистировал хавбек Джакомо Бонавентура.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионате Италии. Отставание «орлов» от «Ювентуса» увеличилось до семи очков. «Милан» поднялся на шестое место, опередив «Наполи», однако у команды Дженнаро Гаттузо есть один матч в запасе.

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Лацио
0:3
Первый тайм: 0:2
Милан
Футбол, Италия, Тур 304.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиСтефано Пиоли
Голы
Хакан Чалханоглу(Златан Ибрагимович)23′
Златан Ибрагимович34′
Анте Ребич(Джакомо Бонавентура)59′
Составы команд
1Томас Стракоша
99Джанлуиджи Доннарумма
4Патрисио Габаррон
13Алессио Романьоли
33Франческо Ачерби
19Тео Эрнандез
10Ромеро Луис Альберто
24Симон Кьер
16Марко Пароло
4Исмаэль Беннасер
29Мануэль Лаццари
56Алексис Салемакерс
26Штефан Раду
55′
12Андреа Конти
72′
5Джордан Лукаку
78′
2Давиде Калабрия
6Пеззини Лейва Лукас
45′
5Джакомо Бонавентура
71′
34Бобби Адеканье
33Раде Крунич
21Сергей Милинкович-Савич
67′
79Франк Кессье
86′
8Дьяван Андерсон
20Лукас Билья
11Карлос Хоакин Корреа
64′
10Хакан Чалханоглу
38′
32Данило Катальди
39Лукас Пакета
81′
22Хони
55′
21Златан Ибрагимович
45′
93Денис Вавро
18Анте Ребич
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)8
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
14Фолы12
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжанпаоло Кальварезе(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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