«Милан» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии
В матче 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Милан». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В матче 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Милан». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Первый гол забил полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу на 23-й минуте с передачи нападающего Златана Ибрагимовича. На 34-й минуте Ибрагимович увеличил преимущество
«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионате Италии. Отставание «орлов» от «Ювентуса» увеличилось до семи очков. «Милан» поднялся на шестое место, опередив «Наполи», однако у команды Дженнаро Гаттузо есть один матч в запасе.
|Симоне Индзаги
|Стефано Пиоли
|Хакан Чалханоглу(Златан Ибрагимович)
|23′
|Златан Ибрагимович
|34′
|Анте Ребич(Джакомо Бонавентура)
|59′
|1
|Томас Стракоша
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|4
|Патрисио Габаррон
|13
|Алессио Романьоли
|33
|Франческо Ачерби
|19
|Тео Эрнандез
|10
|Ромеро Луис Альберто
|24
|Симон Кьер
|16
|Марко Пароло
|4
|Исмаэль Беннасер
|29
|Мануэль Лаццари
|56
|Алексис Салемакерс
|26
|Штефан Раду
55′
|12
|Андреа Конти
72′
|5
|Джордан Лукаку
78′
|2
|Давиде Калабрия
|6
|Пеззини Лейва Лукас
45′
|5
|Джакомо Бонавентура
71′
|34
|Бобби Адеканье
|33
|Раде Крунич
|21
|Сергей Милинкович-Савич
67′
|79
|Франк Кессье
86′
|8
|Дьяван Андерсон
|20
|Лукас Билья
|11
|Карлос Хоакин Корреа
64′
|10
|Хакан Чалханоглу
38′
|32
|Данило Катальди
|39
|Лукас Пакета
81′
|22
|Хони
55′
|21
|Златан Ибрагимович
45′
|93
|Денис Вавро
|18
|Анте Ребич
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе(Италия)