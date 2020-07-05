«Валенсия» сыграла вничью с «Гранадой» в чемпионате Испании, Черышев сделал голевой пас

В составе хозяев забитыми мячами отметились Карлос Фернандес (61-я минута, с пенальти) и Феде (86), у гостей отличились Ману Вальехо (63) и Гонсало Гедеш (68). В эпизоде с первым голом «Валенсии» результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев, появившийся на поле в стартовом составе и замененный на 66-й минуте, вместо него вышел Гедеш.