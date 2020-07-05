«Валенсия» сыграла вничью с «Гранадой» в чемпионате Испании, Черышев сделал голевой пас
ТАСС, 5 июля. «Гранада» сыграла вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 5 июля. «Гранада» сыграла вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Карлос Фернандес (61-я минута, с пенальти) и Феде (86), у гостей отличились Ману Вальехо (63) и Гонсало Гедеш (68). В эпизоде с первым голом «Валенсии» результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев, появившийся на поле в стартовом составе и замененный на 66-й минуте, вместо него вышел Гедеш.
Черышев провел 20 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
В турнирной таблице «Валенсия» и «Гранада», набрав по 47 очков, занимают девятое и десятое места соответственно. В следующем туре «Валенсия» 7 июля примет «Вальядолид», «Гранада» 10 июля в гостях встретится с клубом «Реал Сосьедад».
Ранее в субботу «Вальядолид» дома обыграл «Алавес» со счетом 1:0.
|Диего Мартинес
|Сальвадор Гонсалес Марко
|Карлос Фернандес
|61′
|Мануэль Вальехо(Денис Черышев)
|63′
|Феде Вико
|86′
|Гонсалу Гедеш(Габриэл Паулиста)
|68′
|1
|Руй Силва
|13
|Яспер Силлессен
|2
|Димитри Фулькье
45+1′
|4
|Эльяким Мангала
|22
|Домингуш Дуарте
|5
|Габриэл Паулиста
|21
|Янхель Эррера
90+5′
|18
|Даниэль Васс
90+7′
|9
|Роберто Сольдадо
|8
|Карлос Солер
|23
|Дарвин Мачис
|17
|Франсис Коклен
|24
|Карлос Фернандес
|3
|Хауме Коста
45′
|6
|Херман Санчес
83′
|31
|Адриа Герреро
|20
|Хесус Вальехо
|10
|Даниэль Парехо
87′
|15
|Карлос Нева
83′
|6
|Жоффре Кондогбья
|17
|Жил Диаш
|9
|Кевин Гамейро
81′
|16
|Виктор Диас
72′
|23
|Рубен Собрино
|10
|Антонио Пуэртас
|11
|Денис Черышев
66′
|8
|Ян Брайс
66′
|7
|Гонсалу Гедеш
90′
|14
|Феде Вико
|15
|Мануэль Вальехо
66′
|22
|Макси Гомес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)