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08:53 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» сыграла вничью с «Гранадой» в чемпионате Испании, Черышев сделал голевой пас

ТАСС, 5 июля. «Гранада» сыграла вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев забитыми мячами отметились Карлос Фернандес (61-я минута, с пенальти) и Феде (86), у гостей отличились Ману Вальехо (63) и Гонсало Гедеш (68). В эпизоде с первым голом «Валенсии» результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев, появившийся на поле в стартовом составе и замененный на 66-й минуте, вместо него вышел Гедеш.

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Черышев провел 20 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В турнирной таблице «Валенсия» и «Гранада», набрав по 47 очков, занимают девятое и десятое места соответственно. В следующем туре «Валенсия» 7 июля примет «Вальядолид», «Гранада» 10 июля в гостях встретится с клубом «Реал Сосьедад».

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Ранее в субботу «Вальядолид» дома обыграл «Алавес» со счетом 1:0.

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Гранада
2:2
Первый тайм: 0:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 344.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
Главные тренеры
Диего МартинесСальвадор Гонсалес Марко
Голы
Карлос Фернандес61′
Мануэль Вальехо(Денис Черышев)63′
Феде Вико86′
Гонсалу Гедеш(Габриэл Паулиста)68′
Составы команд
1Руй Силва
13Яспер Силлессен
2Димитри Фулькье
45+1′
4Эльяким Мангала
22Домингуш Дуарте
5Габриэл Паулиста
21Янхель Эррера
90+5′
18Даниэль Васс
90+7′
9Роберто Сольдадо
8Карлос Солер
23Дарвин Мачис
17Франсис Коклен
24Карлос Фернандес
3Хауме Коста
45′
6Херман Санчес
83′
31Адриа Герреро
20Хесус Вальехо
10Даниэль Парехо
87′
15Карлос Нева
83′
6Жоффре Кондогбья
17Жил Диаш
9Кевин Гамейро
81′
16Виктор Диас
72′
23Рубен Собрино
10Антонио Пуэртас
11Денис Черышев
66′
8Ян Брайс
66′
7Гонсалу Гедеш
90′
14Феде Вико
15Мануэль Вальехо
66′
22Макси Гомес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)4
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
18Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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