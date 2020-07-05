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10:31 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду поделился эмоциями после гола со штрафного в ворота «Торино»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после гола со штрафного в ворота «Торино» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, реализованный стандарт позволил ему почувствовать уверенность в собственных силах и помочь своей команде одержать важную победу на пути к очередному скудетто.

Также Роналду заявил, что авторы забитых мячей не играют роли, пока «бьянконери» добиваются успеха.

Напомним, что до этого 35-летний форвард 43 раза промахивался со штрафного.

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