Роналду поделился эмоциями после гола со штрафного в ворота «Торино»
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после гола со штрафного в ворота «Торино» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после гола со штрафного в ворота «Торино» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.
Об этом сообщает Football Italia.
По его словам, реализованный стандарт позволил ему почувствовать уверенность в собственных силах и помочь своей команде одержать важную победу на пути к очередному скудетто.
Также Роналду заявил, что авторы забитых мячей не играют роли, пока «бьянконери» добиваются успеха.
Напомним, что до этого 35-летний форвард 43 раза промахивался со штрафного.