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09:16 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер сборной Бразилии и «Реала» Лушембурго заразился коронавирусом

ТАСС, 5 июля. Бывший главный тренер сборной Бразилии по футболу и мадридского «Реала» Вандерлей Лушембурго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: AP 2020

68-летний специалист в настоящее время возглавляет бразильский «Палмейрас».

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Час разочарований
Что нас ждет после пандемии

«Мой тест на коронавирус дал положительный результат, — сказал в видеообращении бразильский тренер. — Меня поместили на карантин, но у меня нет никаких симптомов или боли. Я в полном порядке и скоро вернусь к работе».

Планируется, что новый сезон чемпионата Бразилии в высшем дивизионе стартует 8 августа.

Лушембурго является обладателем своеобразного рекорда в истории бразильского футбола: под его руководством за один сезон «Крузейро» выиграл чемпионат Бразилии, Кубок страны и чемпионат штата. Всего на счету тренера пять побед в чемпионате Бразилии с четырьмя клубами. С 2004 по 2005 год тренер руководил мадридским «Реалом», с 1998 по 2000 год он возглавлял сборную Бразилии.

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С начала пандемии в Бразилии коронавирусом заразились более 1,5 млн человек.

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