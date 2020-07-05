Бывший тренер сборной Бразилии и «Реала» Лушембурго заразился коронавирусом

68-летний специалист в настоящее время возглавляет бразильский «Палмейрас».
«Мой тест на коронавирус дал положительный результат, — сказал в видеообращении бразильский тренер. — Меня поместили на карантин, но у меня нет никаких симптомов или боли. Я в полном порядке и скоро вернусь к работе».
Планируется, что новый сезон чемпионата Бразилии в высшем дивизионе стартует 8 августа.
Лушембурго является обладателем своеобразного рекорда в истории бразильского футбола: под его руководством за один сезон «Крузейро» выиграл чемпионат Бразилии, Кубок страны и чемпионат штата. Всего на счету тренера пять побед в чемпионате Бразилии с четырьмя клубами. С 2004 по 2005 год тренер руководил мадридским «Реалом», с 1998 по 2000 год он возглавлял сборную Бразилии.
С начала пандемии в Бразилии коронавирусом заразились более 1,5 млн человек.