Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
16:15
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Урал
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Леганес
Футбол. Зарубежный
18:15
Интер
Болонья
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Астон Вилла
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брешиа
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Барселона
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Скончался известный казахстанский журналист и комментатор Диас Омаров

Сегодня, 5 июля, на 80-м году жизни скончался известный казахстанский журналист и комментатор Диас Омаров. Об этом сообщается на сайте ФК «Астана».

Наверх

«Это огромная утрата для всего казахстанского спорта. Диас Ильясович был действительно мэтром нашей журналистики, не одно поколение наших спортсменов и журналистов выросло под его голос с экранов телевизоров. Он был настоящим олицетворением профессионализма и трудолюбия! В октябре этого года Омаров должен был отметить юбилей, но судьба решила по-иному! От лица футбольного клуба я выражаю соболезнования всем близким Диаса Ильясовича и всей спортивной общественности! Мы скорбим вместе с вами», — сказал генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман.

Во время загрузки произошла ошибка.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Диаса Омарова.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстан заменил участника в Континентальном кубке по хоккею
Шаг до титула. «Зенит» может досрочно стать чемпионом России
«Спартак», «Локомотив» и «Динамо» не смогли победить дома в РПЛ
«Мы сделали все, что было в наших силах»: Хабиб о смерти отца
У экс-тренера сборной Бразилии и «Реала» найден коронавирус
Бойцу с коронавирусом нашли замену на турнире UFC 251
У 13 футболистов украинского клуба обнаружен коронавирус
Тренер «Ливерпуля» назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь