Скончался известный казахстанский журналист и комментатор Диас Омаров
Сегодня, 5 июля, на 80-м году жизни скончался известный казахстанский журналист и комментатор Диас Омаров. Об этом сообщается на сайте ФК «Астана».
Сегодня, 5 июля, на 80-м году жизни скончался известный казахстанский журналист и комментатор Диас Омаров. Об этом сообщается на сайте ФК «Астана».
«Это огромная утрата для всего казахстанского спорта. Диас Ильясович был действительно мэтром нашей журналистики, не одно поколение наших спортсменов и журналистов выросло под его голос с экранов телевизоров. Он был настоящим олицетворением профессионализма и трудолюбия! В октябре этого года Омаров должен был отметить юбилей, но судьба решила
Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Диаса Омарова.