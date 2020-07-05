Скончался известный казахстанский журналист и комментатор Диас Омаров

«Это огромная утрата для всего казахстанского спорта. Диас Ильясович был действительно мэтром нашей журналистики, не одно поколение наших спортсменов и журналистов выросло под его голос с экранов телевизоров. Он был настоящим олицетворением профессионализма и трудолюбия! В октябре этого года Омаров должен был отметить юбилей, но судьба решила по-иному! От лица футбольного клуба я выражаю соболезнования всем близким Диаса Ильясовича и всей спортивной общественности! Мы скорбим вместе с вами», — сказал генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман.