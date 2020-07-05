Автором лучшего гола тура АПЛ третий раз подряд признан игрок «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден стал автором лучшего гола в 32-м туре Английской
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден стал автором лучшего гола в 32-м туре Английской
Хавбек отличился после красивой комбинации в игре против «Ливерпуля» (4:0). Также в пятерку лучших вошли забитые мячи Леандера Дендонкера («Вулверхэмптон»), Джеймса
Игрок Манчестер Сити становится автором лучшего гола тура АПЛ в третий раз подряд. По итогам прошлой недели первое место занял мяч хавбека «горожан» Кевина де Брейне. В 31-м туре первенствовал Фоден.