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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Автором лучшего гола тура АПЛ третий раз подряд признан игрок «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден стал автором лучшего гола в 32-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Хавбек отличился после красивой комбинации в игре против «Ливерпуля» (4:0). Также в пятерку лучших вошли забитые мячи Леандера Дендонкера («Вулверхэмптон»), Джеймса Уорда-Прауса («Саутгемптон»), Мигеля Альмирона («Ньюкасл») и Виллиана («Челси»).

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Игрок Манчестер Сити становится автором лучшего гола тура АПЛ в третий раз подряд. По итогам прошлой недели первое место занял мяч хавбека «горожан» Кевина де Брейне. В 31-м туре первенствовал Фоден.

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