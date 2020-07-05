Автором лучшего гола тура АПЛ третий раз подряд признан игрок «Манчестер Сити»

Хавбек отличился после красивой комбинации в игре против «Ливерпуля» (4:0). Также в пятерку лучших вошли забитые мячи Леандера Дендонкера («Вулверхэмптон»), Джеймса Уорда-Прауса («Саутгемптон»), Мигеля Альмирона («Ньюкасл») и Виллиана («Челси»).