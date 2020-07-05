«Реал» будет вынужден продать Хамеса Родригеса за сумму около € 25 млн
Мадридский «Реал» будет вынужден продать полузащитника Хамеса Родригеса в ближайшие два месяца по сниженной цене, сообщает Marca.
Мадридский «Реал» будет вынужден продать полузащитника Хамеса Родригеса в ближайшие два месяца по сниженной цене, сообщает Marca.
Хамес дал понять клубу, что намерен продолжить карьеру в другом месте. Учитывая, что контракт колумбийца заканчивается через год, руководству «сливочных» придётся пойти на уступки в переговорах с потенциальными покупателями.
Мадридский «Атлетико» был готов приобрести Родригеса за € 45−50 млн, однако «Реал» не согласился расстаться с футболистом. Теперь 13-кратные победители Лиги чемпионов могут рассчитывать на сумму около € 25 млн.
В услугах Хамеса