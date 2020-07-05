Лионель Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен президентом клуба
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет уходить из стана
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет уходить из стана
Недавно испанские СМИ сообщили, что Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет продолжить карьеру в другой команде. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры аргентинца называется «Манчестер Сити», с которым он может подписать контракт следующим летом, став свободным агентом.
По данным Goal, окружение Лионеля преднамеренно распространило эту информацию. Таким образом лидер
Позиция Месси по отношению к Бартомеу может привести к досрочному уходу главы «Барселоны» с поста.