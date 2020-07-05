Лионель Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен президентом клуба

Недавно испанские СМИ сообщили, что Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет продолжить карьеру в другой команде. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры аргентинца называется «Манчестер Сити», с которым он может подписать контракт следующим летом, став свободным агентом.