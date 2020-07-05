У 13 футболистов запорожского «Металлурга» обнаружен коронавирус

Из 32 обследованных представителей команды положительные результаты теста на коронавирус были зафиксированы у 13 человек, пять из них госпитализированы, остальные находятся на карантине под наблюдением врачей.
«Состояние здоровья у всех удовлетворительное. В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия», — говорится в сообщении.
«Металлург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Украины, набрав 11 очков в 21 матче. Следующий матч у клуба запланирован на 10 июля дома против «Черкащины».