У 13 футболистов запорожского «Металлурга» обнаружен коронавирус

Из 32 обследованных представителей команды положительные результаты теста на коронавирус были зафиксированы у 13 человек, пять из них госпитализированы, остальные находятся на карантине под наблюдением врачей.

«Состояние здоровья у всех удовлетворительное. В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия», — говорится в сообщении.

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