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13:14 (мск), источник: ТАСС

У 13 футболистов запорожского «Металлурга» обнаружен коронавирус

ТАСС, 5 июля. Заражение коронавирусной инфекцией диагностировано у 13 игроков запорожского «Металлурга», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

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Из 32 обследованных представителей команды положительные результаты теста на коронавирус были зафиксированы у 13 человек, пять из них госпитализированы, остальные находятся на карантине под наблюдением врачей.


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«Состояние здоровья у всех удовлетворительное. В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия», — говорится в сообщении.

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«Металлург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Украины, набрав 11 очков в 21 матче. Следующий матч у клуба запланирован на 10 июля дома против «Черкащины».

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