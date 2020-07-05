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14:44 (мск), источник: Матч ТВ

AS: Неймар договорился с ПСЖ, что его отпустят в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар договорился с клубом об условии, при котором ему позволят вернуться в «Барселону».

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Источник: Reuters
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В конце января нападающий «ПСЖ» Неймар получил тяжелую травму ноги. Несмотря на то, что бразилец не выходит на поле, он продолжает жить активной жизнью.

Сообщается, что бразилец договорился с «ПСЖ» о том, что парижский клуб отпустит его, если «Барселона» снова попытается его подписать этим летом. При этом парижане выдвинули ответное условие Неймару, попросив от форварда максимальной самоотдачи в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

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Контракт Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

Напомним, Лига чемпионов возобновится в формате «Финала восьми» и будет проходить в португальском Лиссабоне с 12 по 23 августа. В матче 1/8 финала команда Томаса Тухеля прошла дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Неймар провел за французский клуб 22 матча во всех турнирах и забил 18 мячей.

Источник: AS

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