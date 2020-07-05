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16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Середняки АПЛ сыграли вничью

«Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 1:1. На 43-й минуте Джеймс Тарковски вывел хозяев вперед. За десять минут до конца основного времени Джон Иган восстановил равенство.

«Шеффилд» набрал 48 очков и находится на восьмом месте. «Бернли» с 46 очками занимает соседнюю, девятую позицию.

В следующем туре «Бернли» 8 июля на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».

Бернли
1:1
Первый тайм: 1:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 335.07.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Turf Moor
Главные тренеры
Шон ДайчКрис Уайлдер
Голы
Джеймс Тарковски(Джей Родригес)43′
Джон Иган(Билли Шарп)80′
Составы команд
1Ник Поуп
1Дин Хендерсон
3Чарли Тэйлор
2Джордж Болдок
5Джеймс Тарковски
3Энда Стивенс
26Филлип Бардсли
12Джон Иган
28Кевин Лонг
23Бен Осборн
8Джош Браунхил
32Сандер Берге
18Эшли Уэствуд
17Дэвид Макголдрик
11Дуайт Макнейл
6Крис Бэшем
75′
19Джей Родригес
26Джек Родуэлл
23Эрик Питерс
90′
19Джек Робинсон
55′
7Йохан Гвюдмундссон
5Джек О`Коннелл
27Матей Выдра
69′
16Оливер Норвуд
54′
9Крис Вуд
10Билли Шарп
9Оливер Макберни
71′
22Лис Муссе
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые9
8Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПитер Бэнкес(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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