Середняки АПЛ сыграли вничью
«Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 33-го тура Английской
«Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 33-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 1:1. На 43-й минуте Джеймс Тарковски вывел хозяев вперед. За десять минут до конца основного времени Джон Иган восстановил равенство.
«Шеффилд» набрал 48 очков и находится на восьмом месте. «Бернли» с 46 очками занимает соседнюю, девятую позицию.
В следующем туре «Бернли» 8 июля на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».
|Шон Дайч
|Крис Уайлдер
|Джеймс Тарковски(Джей Родригес)
|43′
|Джон Иган(Билли Шарп)
|80′
|1
|Ник Поуп
|1
|Дин Хендерсон
|3
|Чарли Тэйлор
|2
|Джордж Болдок
|5
|Джеймс Тарковски
|3
|Энда Стивенс
|26
|Филлип Бардсли
|12
|Джон Иган
|28
|Кевин Лонг
|23
|Бен Осборн
|8
|Джош Браунхил
|32
|Сандер Берге
|18
|Эшли Уэствуд
|17
|Дэвид Макголдрик
|11
|Дуайт Макнейл
|6
|Крис Бэшем
75′
|19
|Джей Родригес
|26
|Джек Родуэлл
|23
|Эрик Питерс
90′
|19
|Джек Робинсон
55′
|7
|Йохан Гвюдмундссон
|5
|Джек О`Коннелл
|27
|Матей Выдра
69′
|16
|Оливер Норвуд
54′
|9
|Крис Вуд
|10
|Билли Шарп
|9
|Оливер Макберни
71′
|22
|Лис Муссе
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|9
|8
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Питер Бэнкес(Англия)