Середняки АПЛ сыграли вничью

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Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 1:1. На 43-й минуте Джеймс Тарковски вывел хозяев вперед. За десять минут до конца основного времени Джон Иган восстановил равенство.

«Шеффилд» набрал 48 очков и находится на восьмом месте. «Бернли» с 46 очками занимает соседнюю, девятую позицию.