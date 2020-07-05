«Реал» одолел «Атлетик» в гостях благодаря очередному голу Серхио Рамоса
В 34-м туре испанской Примеры «Атлетик» принимал мадридский «Реал».
В 34-м туре испанской Примеры «Атлетик» принимал мадридский «Реал».
Матч прошёл на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершился со счётом 0:1.
Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовав пенальти и записавший в актив уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.
«Реал», набрав 77 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Отрыв «сливочных» от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселоны», увеличился до 7 очков, однако у
В оставшихся турах «Реалу» предстоит сыграть с «Алавесом», «Гранадой», «Вильярреалом» и «Леганесом». В свою очередь «Барселона» в этом туре встретится с «Вильярреалом», после чего сойдётся с «Эспаньолом», «Вальядолидом», «Осасуной» и «Алавесом».
|Гаиска Гаритано
|Зинедин Зидан
|Серхио Рамос
|73′
|1
|Унаи Симон
|13
|Тибо Куртуа
|4
|Иньиго Мартинес
|2
|Даниэль Карвахаль
90+6′
|17
|Юри Берчиче
90+6′
|3
|Эдер Милитау
|21
|Андер Капа
|4
|Серхио Рамос
90+1′
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
39′
|12
|Марселу
|10
|Гоньи Икер Муниаин
90+5′
|10
|Лука Модрич
|5
|Йерай Альварес
21′
|14
|Каземиру
90+3′
|3
|Унаи Нуньес
|15
|Федерико Вальверде
85′
|8
|Унаи Лопес
63′
|8
|Тони Кроос
|18
|Оскар Де Маркос
|9
|Карим Бензема
90′
|14
|Дани Гарсия
73′78′
|18
|Лука Йович
|34
|Ойян Сансет
|20
|Марко Асенсио
74′
|9
|Иньяки Уильямс
78′
|17
|Лукас Васкес
|25
|Асьер Вильялибре
|27
|Родригу
74′
|11
|Иньиго Кордоба
63′
|25
|Винисиус Жуниор
|16
|Микель Весга
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)