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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» одолел «Атлетик» в гостях благодаря очередному голу Серхио Рамоса

В 34-м туре испанской Примеры «Атлетик» принимал мадридский «Реал».

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Источник: AFP 2020

Матч прошёл на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершился со счётом 0:1.

Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовав пенальти и записавший в актив уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Во время загрузки произошла ошибка.


«Реал», набрав 77 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Отрыв «сливочных» от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселоны», увеличился до 7 очков, однако у сине-гранатовых один матч в запасе. «Атлетик» (48) по-прежнему на восьмом месте.

В оставшихся турах «Реалу» предстоит сыграть с «Алавесом», «Гранадой», «Вильярреалом» и «Леганесом». В свою очередь «Барселона» в этом туре встретится с «Вильярреалом», после чего сойдётся с «Эспаньолом», «Вальядолидом», «Осасуной» и «Алавесом».

Атлетик
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 345.07.2020, 15:00 (МСК UTC+3)San Mames
Главные тренеры
Гаиска ГаританоЗинедин Зидан
Голы
Серхио Рамос73′
Составы команд
1Унаи Симон
13Тибо Куртуа
4Иньиго Мартинес
2Даниэль Карвахаль
90+6′
17Юри Берчиче
90+6′
3Эдер Милитау
21Андер Капа
4Серхио Рамос
90+1′
22Эскудеро Рауль Гарсия
39′
12Марселу
10Гоньи Икер Муниаин
90+5′
10Лука Модрич
5Йерай Альварес
21′
14Каземиру
90+3′
3Унаи Нуньес
15Федерико Вальверде
85′
8Унаи Лопес
63′
8Тони Кроос
18Оскар Де Маркос
9Карим Бензема
90′
14Дани Гарсия
73′78′
18Лука Йович
34Ойян Сансет
20Марко Асенсио
74′
9Иньяки Уильямс
78′
17Лукас Васкес
25Асьер Вильялибре
27Родригу
74′
11Иньиго Кордоба
63′
25Винисиус Жуниор
16Микель Весга
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
13Фолы8
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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