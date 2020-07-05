Футболисты «Минска» и «Белшины» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграли вничью с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной» — 2:2. На 17-й минуте встречи хозяев вывел вперед Александр Васильев, реализовавший пенальти. Через 15 минут Данила Нечаев сравнял счет, а на 56-й минуте игры Роман Грибовский забил второй мяч в ворота гостей. Незадолго до окончания встречи бразильский легионер «Белшины» Нивалдо установил окончательный результат.
Позже «Торпедо-БелАЗ» примет в Жодино солигорский «Шахтер», а в Бресте «Рух» будет соперничать с минским «Динамо».
Результаты остальных встреч 16-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Энергетикуэ-БГУ» (Минск) — 0:1, «Городея» — «Витебск» — 2:2, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 3:1, «Смолевичи» — «Динамо» (Брест) — 3:3, «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0.
Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (16 матчей), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Ислочь» (Минский район) — 23 (16), «Витебск» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Рух» (Брест) — 19 (15), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 11 (15), «Белшина» (Бобруйск) — 7 (16).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.