Футболисты «Минска» и «Белшины» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграли вничью с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной» — 2:2. На 17-й минуте встречи хозяев вывел вперед Александр Васильев, реализовавший пенальти. Через 15 минут Данила Нечаев сравнял счет, а на 56-й минуте игры Роман Грибовский забил второй мяч в ворота гостей. Незадолго до окончания встречи бразильский легионер «Белшины» Нивалдо установил окончательный результат.