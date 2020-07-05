Агент: Хакими покинул «Реал» из-за Зидана
Агент защитника Ашрафа Хакими Мартин Камано раскрыл причины перехода своего клиента из «Реала» в «Интер».
Агент защитника Ашрафа Хакими Мартин Камано раскрыл причины перехода своего клиента из «Реала» в «Интер».
Последние два сезона марокканец выступал за «Боруссию» из Дортмунда на правах аренды, а этим летом стал игроком миланского клуба. Сумма сделки составила 40 миллионов евро.
— Хакими покинул «Реал»
В этом сезоне Хакими провел в чемпионате Германии 33 матча, забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.