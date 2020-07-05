Агент: Хакими покинул «Реал» из-за Зидана

Последние два сезона марокканец выступал за «Боруссию» из Дортмунда на правах аренды, а этим летом стал игроком миланского клуба. Сумма сделки составила 40 миллионов евро.

— Хакими покинул «Реал» из-за Зидана, — приводит слова Камано Al Mountakhab. — Он должен объяснить, почему Ашраф ушел. Конте поддерживал с игроком постоянный контакт. Он разговаривал с ним о стратегии клуба, поэтому мы решили перейти в «Интер». Когда такой сильный тренер, как Конте, связывается с тобой и настаивает на общении, это говорит о том, что он отводит тебе важное место в своем проекте. Он представляет всю команду.