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20:39 (мск), источник: Матч ТВ

Агент: Хакими покинул «Реал» из-за Зидана

Агент защитника Ашрафа Хакими Мартин Камано раскрыл причины перехода своего клиента из «Реала» в «Интер».

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Источник: AFP 2020

Последние два сезона марокканец выступал за «Боруссию» из Дортмунда на правах аренды, а этим летом стал игроком миланского клуба. Сумма сделки составила 40 миллионов евро.

— Хакими покинул «Реал» из-за Зидана, — приводит слова Камано Al Mountakhab. — Он должен объяснить, почему Ашраф ушел. Конте поддерживал с игроком постоянный контакт. Он разговаривал с ним о стратегии клуба, поэтому мы решили перейти в «Интер». Когда такой сильный тренер, как Конте, связывается с тобой и настаивает на общении, это говорит о том, что он отводит тебе важное место в своем проекте. Он представляет всю команду.

В этом сезоне Хакими провел в чемпионате Германии 33 матча, забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.

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