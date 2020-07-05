«Белшину» покинули пятеро игроков
Бобруйская «Белшина» рассталась с пятью футболистами. Об этом после матча 16-го тура национального чемпионата, завершившегося ничьей (2:2), рассказал исполняющий обязанности главкома Дмитрий Мигас.
Бобруйская «Белшина» рассталась с пятью футболистами. Об этом после матча 16-го тура национального чемпионата, завершившегося ничьей (2:2), рассказал исполняющий обязанности главкома Дмитрий Мигас.
Так, команду покинули Кирилл Маляров, Антон Новик, Михаил Пыско, Илья Болтрушевич и Андрей Бежонов.