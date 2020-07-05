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19:48 (мск), источник: Прессбол

«Белшину» покинули пятеро игроков

Бобруйская «Белшина» рассталась с пятью футболистами. Об этом после матча 16-го тура национального чемпионата, завершившегося ничьей (2:2), рассказал исполняющий обязанности главкома Дмитрий Мигас.

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Так, команду покинули Кирилл Маляров, Антон Новик, Михаил Пыско, Илья Болтрушевич и Андрей Бежонов.

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