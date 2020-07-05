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21:07 (мск), источник: Газета.Ру

Недовольство растет: Месси может воссоединиться с Гвардиолой

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не определился со своим будущим в клубе и рассматривает возможность ухода в 2021 году, когда истечет его трудовое соглашение. Главный претендент на аргентинца — «Манчестер Сити». «Газета.Ru» — о том, почему приостановились переговоры о новом контракте Месси с «Барсой».

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Источник: Reuters

На фоне неудач и скандалов, связанных с «Барселоной» в последнее время, в испанской прессе в очередной раз отправляют капитана каталонцев Лионеля Месси в другой клуб. Контракт нападающего с «блауграной» действует до лета следующего года, и стороны все еще не достигли согласия по его продлению.

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Cadena SER сообщает, что, несмотря на изначально позитивный настрой относительного нового соглашения, сейчас Месси склоняется к уходу из команды, а причиной тому послужили последние результаты и спекуляции вокруг «Барсы». По версии источника, 33-летний форвард сообщил людям из своего ближайшего окружения, что в ближайшем будущем не хочет становиться обузой для клуба.

В частности, Месси разочарован постоянными утечками в СМИ о внутренней жизни сине-гранатовых, а также тем, что ему лично приписывают роль в решениях, к которым он не имеет никакого отношения. Предполагается, что речь идет о сменах тренеров в «Барсе», когда, как сложилось мнение, руководство клуба якобы спрашивает решение у аргентинца, а его мнение является определяющим. В то же время Месси не устраивают разногласия внутри клуба, что мешает придти к схеме, которая позволила бы команде побеждать на регулярной основе.

«Постоянный клиент» в списке желающих заполучить Месси, когда у него возникают трудности в «Барсе», — это «Манчестер Сити».

Журналист Fox Sports Кристиан Мартин проинформировал, что в этот раз аргентинец действительно может продолжить карьеру в стане «горожан». По его данным, это произойдет не раньше, чем через год, когда у Месси истечет контракт с «Барселоной».

Вероятность перехода Месси в «Манчестер Сити» действительно существует. Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Условиями сделки будут довольны все заинтересованные стороны.
Кристиан Мартин
журналист Fox Sports

В этом случае Месси воссоединится с Хосепом Гвардиолой, с которым он ранее работал в «Барселоне». Также пост спортивного директора манкунианцев занимает легенда «Барсы» Чики Бегиристайн. Все эти факторы — серьезное преимущество «Сити» в вопросе подписания пятикратного обладателя «Золотого мяча» перед другими клубами, заинтересованными в нем.

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Есть достоверные факты и о том, что «Сити» в своей истории уже пытался приобрести Месси. Правда, вышло по большей части это случайно. Бывший исполнительный директор «горожан» Гарри Кук однажды рассказал, что клуб, готовясь к приходу новых богатых владельцев, по ошибке направил официальный запрос о трансфере Месси в «Барселону». Путаница произошла во время телефонного разговора Пола Олдриджа и помощника владельца команды в то время Паироя Пьомпосана. Не вдаваясь в подробности, Пьомпосану послышалось из-за лондонского акцента Пола, что им необходимо купить Месси. На следующий день Куку набрал Дэйв Ричардс из Премьер-лиги и назвал того сумасшедшим, потому что он отправил в Каталонию предложение о покупке аргентинца за £70 млн.

«Барселона», конечно же, шутки не поняла и лаконично дала отрицательный ответ.
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С этого пошло, что едва ли не каждое трансферное окно «Сити» пытается заполучить Месси. Все попытки, были они или нет, как можно судить, оказались безуспешными. Тем не менее нельзя отрицать, что манкунианцы — один из немногих клубов, который в теории сможет себе позволить подписание капитана «Барсы», учитывая его трансферную стоимость. Но в предположения того же Мартина о том, что все стороны будут довольны сделкой следующим летом, верится с трудом хотя бы потому, что Месси на тот момент будет свободным агентом, если не продлит контракт. Это значит, что «Сити» он достанется бесплатно. А, поскольку в «Барсе» скоро намечаются президентские выборы, для любого кандидата будет провалом отпустить Месси бесплатно.

Кроме того, как стало известно Goal.com, ситуация с новым контрактом Месси и «Барсы» по-прежнему остается неопределенной, однако игрок склоняется к варианту его продления. Приостановка переговоров же свидетельствует о том, что у аргентинца есть определенные недовольство, однако это не означает, что он хочет покинуть «Барселону». По большей части он разочарован управлением клуба и деятельностью президента Жозепа Бартомеу. Но речи о том, что он непременно намерен уйти, не идет.

Жанна Однозеркина

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