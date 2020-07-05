Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Саутгемптон
Манчестер Сити
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Зенит
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брешиа
Верона
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Барселона
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Астон Вилла
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Интер
Болонья
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Леганес
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Урал
11
Футбол. Зарубежный
16:15
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Реал
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Шеффилд Юнайтед
11
Все события
Фоторепортажи
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
21:17 (мск), источник: Матч ТВ

Солигорский «Шахтер» разгромил «Торпедо-БелАЗ» и вышел на первое место в чемпионате Белоруссии

Солигорский «Шахтер» одержал победу над «Торпедо-БелАЗ» в 16-м туре чемпионата Белоруссии.

Наверх
Источник: Instagram

В составе гостей отличились полузащитники Игор Иванович и Дмитрий Подстрелов, а также дублем отметился нападающий Виталий Лисакович. Хозяева ответили одним мячом, результативное действие на свой счет записал хавбек Кирилл Премудров.

«Шахтер» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 30 очков и обойдя БАТЭ по разнице забитых и пропущенных мячей. «Торпедо-БелАЗ» располагается на 6-м месте с 26 очками в активе. Чемпионат Белоруссии.

Торпедо-БелАЗ
1:4
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
Футбол, Беларусь, 16-й тур5.07.2020, 00:00 (МСК UTC+3)Торпедо
Главные тренеры
Юрий ПунтусЮрий Вернидуб
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо-БелАЗ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 В Дагестане прошли похороны Абдулманапа Нурмагомедова. Реакция мира спорта на трагедию в семье Хабиба
«Решение за Роспотребнадзором». «Рубин» продолжает подготовку к матчу с «Оренбургом»
Шаг до титула. «Зенит» может досрочно стать чемпионом России
СМИ: Неймар договорился с ПСЖ, что его отпустят в «Барселону»
Недовольство растет: Месси может воссоединиться с Гвардиолой
Квят отказался преклонить колено в знак борьбы с расизмом: видео
«Оренбургу» дали сыграть, несмотря на мощный очаг вируса в РПЛ
Боттас выиграл Гран-при Австрии, Квят сошел с трассы
«Реал» одолел «Атлетик» благодаря очередному голу Серхио Рамоса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь