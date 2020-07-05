Солигорский «Шахтер» разгромил «Торпедо-БелАЗ» и вышел на первое место в чемпионате Белоруссии
Солигорский «Шахтер» одержал победу над «Торпедо-БелАЗ» в 16-м туре чемпионата Белоруссии.
Солигорский «Шахтер» одержал победу над «Торпедо-БелАЗ» в 16-м туре чемпионата Белоруссии.
В составе гостей отличились полузащитники Игор Иванович и Дмитрий Подстрелов, а также дублем отметился нападающий Виталий Лисакович. Хозяева ответили одним мячом, результативное действие на свой счет записал хавбек Кирилл Премудров.
«Шахтер» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 30 очков и обойдя БАТЭ по разнице забитых и пропущенных мячей. «Торпедо-БелАЗ» располагается на 6-м месте с 26 очками в активе. Чемпионат Белоруссии.
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