«Интер» проиграл «Болонье» в домашнем матче Серии А
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Интер» проиграл «Болонье» со счётом 1:2.
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Интер» проиграл «Болонье» со счётом 1:2.
Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто, ассистировали ему судьи на линиях Валентино Фьорито и Паскуале Де Мео.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку. На 57-й минуте гости остались вдесятером
|Антонио Конте
|Синиша Михайлович
|Ромелу Лукаку
|22′
|Муса Ювара
|74′
|Муса Барроу(Николас Домингес)
|80′
|Лаутаро Мартинес
|62′
|1
|Самир Ханданович
|28
|Лукаш Скорупски
|6
|Стефан де Фрай
|4
|Стефано Денсвил
|33
|Данило Д`Амброзио
90+1′
|23
|Данилу Ларанжейра
15′
|95
|Алессандро Бастони
41′77′
|35
|Митчелл Дейкс
|9
|Ромелу Лукаку
|21
|Роберто Сориано
57′
|87
|Антонио Кандрева
|30
|Йерди Схаутен
|15
|Эшли Янг
85′
|14
|Такэхиро Томиясу
65′
|34
|Кристиано Бираги
|13
|Маттия Бани
|5
|Роберто Гальярдини
88′
|8
|Николас Домингес
88′
|8
|Матиас Весино
|34
|Андри Балдурссон
|24
|Кристиан Эриксен
75′
|7
|Риккардо Орсолини
65′
|7
|Алексис Санчес
|24
|Родриго Паласио
78′
|77
|Марсело Брозович
88′
|10
|Никола Сансоне
65′
|20
|Борха Валеро
|26
|Муса Ювара
79′
|10
|Лаутаро Мартинес
85′
|99
|Муса Барроу
85′
|30
|Себостьяно Эспозито
|32
|Маттиас Сванберг
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|9
|16
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Пайретто(Италия)