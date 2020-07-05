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21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» проиграл «Болонье» в домашнем матче Серии А

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Интер» проиграл «Болонье» со счётом 1:2.

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Источник: AFP 2020

Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто, ассистировали ему судьи на линиях Валентино Фьорито и Паскуале Де Мео.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку. На 57-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Роберто Сориано. Через несколько минут «Интер» мог увеличить разрыв в счёте, но Лаутаро Мартинес не реализовал 11-метровый. На 74-й минуте счёт сравнял Муса Джувара. Вскоре составы команд уравнялись из-за удаления защитника «Интера» Алессандро Бастони. На 80-й минуте «Болонью» вывел вперёд Муса Бэрроу с передачи Николаса Домингеса.

Интер
1:2
Первый тайм: 1:0
Болонья
Футбол, Италия, Тур 305.07.2020, 18:15 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеСиниша Михайлович
Голы
Ромелу Лукаку22′
Муса Ювара74′
Муса Барроу(Николас Домингес)80′
Нереализованные пенальти
Лаутаро Мартинес62′
Составы команд
1Самир Ханданович
28Лукаш Скорупски
6Стефан де Фрай
4Стефано Денсвил
33Данило Д`Амброзио
90+1′
23Данилу Ларанжейра
15′
95Алессандро Бастони
41′77′
35Митчелл Дейкс
9Ромелу Лукаку
21Роберто Сориано
57′
87Антонио Кандрева
30Йерди Схаутен
15Эшли Янг
85′
14Такэхиро Томиясу
65′
34Кристиано Бираги
13Маттия Бани
5Роберто Гальярдини
88′
8Николас Домингес
88′
8Матиас Весино
34Андри Балдурссон
24Кристиан Эриксен
75′
7Риккардо Орсолини
65′
7Алексис Санчес
24Родриго Паласио
78′
77Марсело Брозович
88′
10Никола Сансоне
65′
20Борха Валеро
26Муса Ювара
79′
10Лаутаро Мартинес
85′
99Муса Барроу
85′
30Себостьяно Эспозито
32Маттиас Сванберг
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
18Удары (всего)13
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
12Угловые9
16Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЛука Пайретто(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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