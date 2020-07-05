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11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
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21:36 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» выиграл первый матч после победы в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. На 71-й минуте хозяев вывел вперед Садио Мане. Через 18 минут преимущество красных удвоил Кертис Джонс.

Победа стала для «Ливерпуля» первой после досрочного чемпионства в АПЛ, которое произошло в позапрошлом туре. Команда с 89 очками остается недосягаемой для соперников. В активе «Астон Виллы» 27 очков, команда занимает 18-е место.

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Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет

В следующем туре «Ливерпуль» 8 июля на выезде сыграет с «Брайтоном». «Астон Вилла» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 335.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппДин Смит
Голы
Садио Мане(Наби Кейта)71′
Кертис Джонс(Мохамед Салах)89′
Составы команд
1Алиссон
29Пепе Рейна
4Виргил ван Дейк
3Нил Тэйлор
12Джо Гомес
15Эзри Конса
66Трент Александр-Арнолд
30Кортни Хос
10Садио Мане
40Тайрон Мингс
11Мохамед Салах
6Дуглас Луис
26Эндрю Робертсон
21′90′
7Джон Макгинн
36′
76Неко Уильямс
10Джек Грилиш
3Фабинью
61′
17Махмуд Хассан Трезеге
85′
5Джорджиньо Вайналдум
36Индиана Вассилев
8Наби Кейта
85′
21Анвар Эль-Гази
74′
48Кертис Джонс
20Мбвана Саматта
15Алекс Окслейд-Чемберлен
61′
39Кинан Дэвис
74′
14Джордан Хендерсон
23Хосе Игнасио Хота
27Дивок Ориги
60′
9Роберту Фирмину
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)9
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
18Фолы8
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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