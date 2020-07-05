«Ливерпуль» выиграл первый матч после победы в АПЛ

Источник: AFP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. На 71-й минуте хозяев вывел вперед Садио Мане. Через 18 минут преимущество красных удвоил Кертис Джонс.

Победа стала для «Ливерпуля» первой после досрочного чемпионства в АПЛ, которое произошло в позапрошлом туре. Команда с 89 очками остается недосягаемой для соперников. В активе «Астон Виллы» 27 очков, команда занимает 18-е место.

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