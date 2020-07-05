«Ливерпуль» выиграл первый матч после победы в АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 33-го тура Английской
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 33-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. На 71-й минуте хозяев вывел вперед Садио Мане. Через 18 минут преимущество красных удвоил Кертис Джонс.
Победа стала для «Ливерпуля» первой после досрочного чемпионства в АПЛ, которое произошло в позапрошлом туре. Команда с 89 очками остается недосягаемой для соперников. В активе «Астон Виллы» 27 очков, команда занимает 18-е место.
В следующем туре «Ливерпуль» 8 июля на выезде сыграет с «Брайтоном». «Астон Вилла» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».
|Юрген Клопп
|Дин Смит
|Садио Мане(Наби Кейта)
|71′
|Кертис Джонс(Мохамед Салах)
|89′
|1
|Алиссон
|29
|Пепе Рейна
|4
|Виргил ван Дейк
|3
|Нил Тэйлор
|12
|Джо Гомес
|15
|Эзри Конса
|66
|Трент Александр-Арнолд
|30
|Кортни Хос
|10
|Садио Мане
|40
|Тайрон Мингс
|11
|Мохамед Салах
|6
|Дуглас Луис
|26
|Эндрю Робертсон
21′90′
|7
|Джон Макгинн
36′
|76
|Неко Уильямс
|10
|Джек Грилиш
|3
|Фабинью
61′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
85′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|36
|Индиана Вассилев
|8
|Наби Кейта
85′
|21
|Анвар Эль-Гази
74′
|48
|Кертис Джонс
|20
|Мбвана Саматта
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
61′
|39
|Кинан Дэвис
74′
|14
|Джордан Хендерсон
|23
|Хосе Игнасио Хота
|27
|Дивок Ориги
60′
|9
|Роберту Фирмину
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)