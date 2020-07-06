Футболисты «Руха» победили минское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси

Брестчане открыли счет в конце первой половины встречи, когда ошибкой защитников минчан воспользовался Егор Богомольский. После пропущенного мяча динамовцы активизировались, провели немало атак, но так и не смогли уйти от поражения.
Результаты остальных встреч 16-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Энергетику-БГУ» (Минск) — 0:1, «Городея» — «Витебск» — 2:2, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 3:1, «Смолевичи» — «Динамо» (Брест) — 3:3, «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0, «Минск» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:4.
Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (16 матчей), «Шахтер» — 30 (16), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» (Минский район) — 23 (16), «Витебск» — 22 (16), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 11 (15), «Белшина» (Бобруйск) — 7 (16).
Бомбардирскую гонку возглавляют Виталий Лисакович («Шахтер») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по девять мячей.
В следующем туре встречаются:
«Смолевичи» — «Ислочь», «Динамо» (Брест) — «Слуцк»;.
«Белшина» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Славия», «Шахтер» — «Городея»;.
«Энергетик-БГУ» — «Рух», «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман».