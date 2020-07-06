«Манчестер Сити» проиграл середняку АПЛ
«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону» в матче 33-го тура Английской
«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону» в матче 33-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 16-й минуте ударом с 40 метров забил форвард хозяев Че Адамс. Голу предшествовала ошибка в центре поля украинского защитника «Сити» Александра Зинченко.
Победа позволила «Саутгемптону» набрать 43 очка и выйти на 13-е место в чемпионате. В активе «Манчестер Сити» 66 очков, команда находится на второй позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» 8 июля на своем поле примет «Ньюкасл Юнайтед». «Саутгемптон» днем позже на выезде сыграет с «Эвертоном».
|Ральф Хазенхюттль
|Хосеп Гвардьола
|Чи Адамс
|16′
|1
|Алекс Маккарти
|31
|Эдерсон
|5
|Джек Стивенс
|11
|Александр Зинченко
|21
|Райан Бертранд
|14
|Эмерик Ляпорт
|24
|Кайл Уокер-Питерс
|27
|Жоау Канселу
|35
|Ян Беднарек
|50
|Эрик Гарсия
|14
|Ориоль Ромеу
45′
|21
|Давид Сильва
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|25
|Фернандинью
57′
|9
|Дэнни Ингс
|9
|Габриэл Жезус
85′
|22
|Натан Редмонд
|20
|Бернарду Силва
|17
|Стюарт Армстронг
90′
|7
|Рахим Стерлинг
59′
|27
|Уильям Смоллбоун
|17
|Кевин Де Брейне
|10
|Чи Адамс
70′
|26
|Рияд Махрез
59′
|7
|Шейн Лонг
|47
|Фил Фоуден
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|13
|5
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)