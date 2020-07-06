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00:14 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» проиграл середняку АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 16-й минуте ударом с 40 метров забил форвард хозяев Че Адамс. Голу предшествовала ошибка в центре поля украинского защитника «Сити» Александра Зинченко.

Победа позволила «Саутгемптону» набрать 43 очка и выйти на 13-е место в чемпионате. В активе «Манчестер Сити» 66 очков, команда находится на второй позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 8 июля на своем поле примет «Ньюкасл Юнайтед». «Саутгемптон» днем позже на выезде сыграет с «Эвертоном».

Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 335.07.2020, 21:00 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльХосеп Гвардьола
Голы
Чи Адамс16′
Составы команд
1Алекс Маккарти
31Эдерсон
5Джек Стивенс
11Александр Зинченко
21Райан Бертранд
14Эмерик Ляпорт
24Кайл Уокер-Питерс
27Жоау Канселу
35Ян Беднарек
50Эрик Гарсия
14Ориоль Ромеу
45′
21Давид Сильва
16Джеймс Уорд-Проуз
25Фернандинью
57′
9Дэнни Ингс
9Габриэл Жезус
85′
22Натан Редмонд
20Бернарду Силва
17Стюарт Армстронг
90′
7Рахим Стерлинг
59′
27Уильям Смоллбоун
17Кевин Де Брейне
10Чи Адамс
70′
26Рияд Махрез
59′
7Шейн Лонг
47Фил Фоуден
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)14
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые13
5Фолы7
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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