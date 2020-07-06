«Манчестер Сити» проиграл середняку АПЛ

Источник: AFP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 16-й минуте ударом с 40 метров забил форвард хозяев Че Адамс. Голу предшествовала ошибка в центре поля украинского защитника «Сити» Александра Зинченко.

Победа позволила «Саутгемптону» набрать 43 очка и выйти на 13-е место в чемпионате. В активе «Манчестер Сити» 66 очков, команда находится на второй позиции.