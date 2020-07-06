Вагнер Лав, подписавший контракт с «Кайратом», опоздал на рейс в Казахстан

«Вчера произошло непредвиденное обстоятельство с нашим рейсом — мы не смогли попасть на борт самолета. Нам пришлось ночевать в отеле аэропорта. Теперь все хорошо с нашими документами. Мы уже 55 часов в пути, — написала супруга Лава в «Инстаграме».