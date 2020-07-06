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00:22 (мск), источник: Prosports.kz

Вагнер Лав, подписавший контракт с «Кайратом», опоздал на рейс в Казахстан

Бразильский форвард Вагнер Лав не смог вылететь в Казахстан, передает Prosports.kz со ссылкой на Bookmaker-ratings.kz.

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Источник: РИА "Новости"

35-летний нападающий вместе с семьей опоздал на рейс.

«Вчера произошло непредвиденное обстоятельство с нашим рейсом — мы не смогли попасть на борт самолета. Нам пришлось ночевать в отеле аэропорта. Теперь все хорошо с нашими документами. Мы уже 55 часов в пути, — написала супруга Лава в «Инстаграме».

Чтобы добраться до Казахстана бразильцу пришлось совершить двойную пересадку. Сперва Вагнер пересаживался в Амстердаме, а затем в Стамбуле. В Казахстан бразилец должен прилететь ближе к утру 6 июля.

Напомним, в «Кайрат» он перешел на правах свободного агента. Ранее футболист разорвал контракт с «Коринтиансом».айрат".

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